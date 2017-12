Una canzone per la sicurezza stradale | la campagna con Francesco Gabbani e il contest

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Video - la canzone di Natale virale : per la ragazza è stata Una sorpresa : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Video, la canzone di Natale diventa virale: web e social impazziti. Le ultime notizie sulla conduttrice e la figlia, nuova coppia comica della Rete(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:07:00 GMT)

NOA/ La cantante israeliana dedica Una splendida canzone a Papa Francesco (Concerto di Natale 2017) : Noa, protagonista del Concerto di Natale in Vaticano, si esibirà nell'Aula Paolo VI con tre fra i suoi brani più amati dal pubblico. L'appuntamento è alle 21.10 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 23:12:00 GMT)

Anatomia di Una canzone : Lu giustacofane - del Canzoniere Grecanico Salentino : Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino racconta come è nato il brano Lu giustacofane. Leggi

'Fatta fuori da Sanremo perché ho detto no a Una canzone di Antonacci : non tradisco il mio mondo' : Mi spiace per il mio pubblico che aspettava di rivedermi su quel palco, ma ho preferito essere fuori da Sanremo e non tradire il mio mondo artistico piuttosto che essere in gara con qualcosa che non ...

"Fatta fuori da Sanremo perché ho detto no a Una canzone di Antonacci : non tradisco il mio mondo" : Sarebbe stata fatta fuori dal Festival a causa della sua indisponibilità ad interpretare un brano "di Biagio", propostole all'ultimo momento, anziché quello da lei presentato in gara. Loredana Bertè, per settimane considerata una papabile "Big" di Sanremo 2018, è infine rimasta fuori dalla lista annunciata venerdì su Rai1 e sulla sua pagina Facebook racconta la sua versione dei fatti:"Siamo 'Ufficialmente ...

Anatomia di Una canzone : Axolotl - dei Veils : Finn Andrews dei Veils racconta come è nato il brano Axolotl contenuto nel disco Total depravity. Leggi

Una canzone contro le violenze sulle donne composta dagli studenti del Passaglia : Sono sempre di più i crimini contro le donne, con le cronache di abusi, segregazioni, stupri ed altre violenze. I dati Istat, aggiornati a giugno 2015, indicano che in Italia 6 milioni e 788 mila ...

'Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty' - il libro sui 20 anni del festival : Esiste in Italia un festival legato ad Amnesty International, che unisce musica e diritti umani. Si chiama "Voci per la libertà " Una canzone per Amnesty" e quest'anno compie vent'anni. Per l'...

Ciro Esposito - Una canzone dedicata nell'ultimo album di Nino D'Angelo : NAPOLI - Una canzone per Ciro Esposito . L'idea arriva dallo storico cantante napoletano Nino D'Angelo che nel suo nuovo lavoro discografico 'Nino D'Angelo 6.0', uscito venerdì 8 dicembre, ha dedicato ...

Vincitore Zecchino D'oro 2017/ Finale - "Una parola magica" la canzone vincitrice - torna Topo Gigio : Chi sarà il Vincitore dello Zecchino D'oro 2017? La sessantesima edizione, con Francesca Fialdini e Gigi e Ross, pronta a proclamare il piccolo campione(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 10:24:00 GMT)

Una canzone per perder tempo : È quella più famosa di Otis Redding, da fischiettare The post Una canzone per perder tempo appeared first on Il Post.

Una Parola Magica è la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro 2017 : Sara Calamelli La vincitrice dell’edizione numero sessanta dello Zecchino d’Oro è Sara Calamelli con il brano Una Parola Magica. Si classifica al secondo posto Nicole Marzaroli con la canzone L’anisello Nunù. Medaglia di bronzo per Alessandro Gibilisco. Con la vittoria di Sara si conclude dunque la sessantesima edizione della kermesse dedicata ai più piccoli, andata in onda come lo scorso anno in quattro appuntamenti a cadenza ...

Addio al 're' che fece di Roma Una canzone per il mondo : Un lembo di storia della canzone italiana, di quella conosciuta nel mondo e dire solo della canzone è riduttivo: è stato 'cantattore', cabarettista, animatore della festa 'de Noantri' e della ...

Vincitore Zecchino D'oro 2017/ Finale - la piccola Sara conquista tutti con la canzone Una parola magica : Chi sarà il Vincitore dello Zecchino D'oro 2017? La sessantesima edizione, con Francesca Fialdini e Gigi e Ross, pronta a proclamare il piccolo campione(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 21:21:00 GMT)