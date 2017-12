Un ricco Natale Dopo la fiaccolata il tour dei presepi

Il ricco - il povero e il maggiordomo stasera in tv su Italia1 - la trama della commedia di Natale con Aldo - Giovanni e Giacomo : È un classico del Natale il film in onda il 27 dicembre alle 21.20 su Italia Uno . Si tratta della commedia ' Il ricco , il povero e il maggiordomo ', interpretata dal trio comico Aldo , Giovanni e ...

Aspettando il Natale a Verrès : un programma ricco : Durante l'evento, arricchito dagli spettacoli di danza e canto, i volontari del soccorso raccoglieranno fondi a favore di Telethon. Un altro importante evento quello in programma per domenica 17 ...

Coro Lirico Sinfonico Città di Enna : un Natale ricco di appuntamenti Sabato 25 Novembre al via il tour natalizio con spettacoli in tutta la provincia di Enna : "Percepiamo ormai da tempo " commenta Luisa Pappalardo la vicinanza ed il supporto dell'intera Città di Enna che, con passione ed attenzione, segue tutte le nostre attività ed i nostri spettacoli . L'...

Un Natale ricco per Sanremo con oltre 120 spettacoli fino all'Epifania : Un Natale ricco per Sanremo con oltre 120 spettacoli fino all'Epifania Calendario pronto in settimana Sarà pronto in settimana il calendario manifestazioni del comune di Sanremo per le prossime festività. Ad annunciarlo a La Riviera è l'...