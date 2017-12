: RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… - RacheleCappell8 : RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… - la_marystarxx : RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… - BenjieDede22 : RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… - blastingnewstc : Un posto al sole: svelato il drammtico segreto di Diego Giordano - chiara_mangia_ : RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) È di poche ore fa, la gioia per il rientro nella amata soap napoletana Unaldi, interpretato da Francesco Vitiello, atteso da molti anni da tutti i più fedeli seguaci delle vicende di Palazzo Palladini. Sul Web comincia già ad apparire chiaro il nuovo ruolo di. Il suo ritorno infatti risulta essere legato ad una vicenda dallo sfondo drammatico. Il ritorno a Palazzo Palladini Francesco Vitiello, sin dall’inizio del suo ritorno a casa, a palazzo Palladini, sarà coinvolto in una storia dal tono leggero, montata in modo da far penetrare in maniera viva il suo personaggio,, nelle trame già esistenti e intrecciate della soap. Durante la prima settimana di permanenza, il suo personaggio sarà impegnato a fronteggiare la gelosia del fratello minore Patrizio, nei suoi confronti che lo addita come figlio preferito e prediletto di Raffaele. Il primo ...