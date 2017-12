UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 28 dicembre 2017

Un POSTO al sole - torna Diego : l'attore lontano dal set per motivi di salute : Un posto al sole dà il ben torna to a uno dei suoi protagonisti più amati. Francesco Vitiello, che nella soap interpreta Diego Giordano, figlio di Raffaele, torna sul set dopo una lunga assenza, e...

Anticipazioni Un POSTO al sole : DIEGO ha un malore e… : Il ritorno di DIEGO Giordano (Francesco Vitiello) a Un posto al sole creerà sin da subito dei problemi di gelosia con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma ben presto le cose evolveranno in tutt’altra direzione e dunque questo rientro (tra l’altro atteso da anni dal pubblico della soap) farà da apripista ad una trama dal contenuto drammatico! Tutto inizierà la prossima settimana, quando arriverà il giorno della messa in onda della ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2018: Guido avrebbe voluto salutare l’alba del nuovo anno in tutta tranquillità, ma si ritroverà a vivere un capodanno particolare e irrequieto con Mariella e Cerruti. A consolarlo, la puntuale vicinanza di Raffaele e degli altri amici del Palazzo. È il giorno della messa in onda della finale di Chef Parade, ma Patrizio non è in vena di festeggiare; Raffaele ...