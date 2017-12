UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 gennaio 2018

: Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA a #UNPOSTOALSOLE? Ecco le #anticipazioni fino al 5 #gennaio #upas - redazionetvsoap : Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA a #UNPOSTOALSOLE? Ecco le #anticipazioni fino al 5 #gennaio #upas - Naera_Serena : Io dal parrucchiere, al posto dei colpi di sole, faccio i colpi di sonno. - silvanoge55 : @asaro_daniela @mbmarino @aledenicola @danieledvpd @FPanunzi Insomma diecimila persone di alta cultura che si candi… - sara251203 : RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… - mywhispinelli : RT @biondoworld: tu che mi hai voluto prima del mio nome, sei nella mia testa come un tormentone, dopo la tempesta voglio un posto al sole… -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di mercoledì 27 dicembre 2017)settimanaliUnalda lunedì 1 a venerdì 5: Guido avrebbe voluto salutare l’alba del nuovo anno in tutta tranquillità, ma si ritroverà a vivere un capodanno particolare e irrequieto con Mariella e Cerruti. A consolarlo, la puntuale vicinanza di Raffaele e degli altri amici del Palazzo. È il giorno della messa in onda della finale di Chef Parade, ma Patrizio non è in vena di festeggiare; Raffaele e Ornella si attivano per fargli una sorpresa al Vulcano a cui dovrebbe partecipare anche Diego… che però nasconde un segreto! Roberto e Marina si scontrano su chi dovrebbe sostituire Filippo come amministratore delegato dei Cantieri. Proprio mentre Diego tenta di farla riavvicinare con Patrizio, Rossella matura il sospetto che il ragazzo abbia un problema cardiaco. Temendo che Anita quereli Vittorio per le sue insistenti invettive, Ugo ...