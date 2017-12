Un morto e 5 feriti in rogo a Bolzano

Mosca - sparatoria : un morto e tre feriti : 9.30 Un uomo ha aperto il fuoco nei pressi di Ilovaiskaya Street, a Mosca, uccidendo una guardia della sicurezza e ferendo altre tre persone. Successivamente, l'assalitore si è barricato in un edificio e ha preso con sé diversi ostaggi. Al momento non si conoscono le ragioni del suo gesto. Tutta l'area è stata isolata dalla Polizia.

Iran : scossa di terremoto vicino Teheran - un morto e 56 feriti : Una scossa di terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata in Iran, nei pressi della capitale Teheran: vi sarebbe una vittima e almeno 56 feriti lievi, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa statale IRNA. L’epicentro è stato rilevato in una zona a 50 km ovest da Teheran. La vittima sarebbe morta per un attacco cardiaco, mentre la maggior parte dei feriti sarebbe stata causata dalla fuga dagli edifici. L'articolo Iran: scossa di ...

Pioltello. Peruviano ubriaco al volante : un morto e tre feriti : Un Peruviano di 39 anni è stato arrestato a Pioltello nel Milanese per avere provocato un incidente mortale sulla Sp11. L’autista si era fermato in strada a luci spente con il suo autocarro Nissan, quando una Mazda con a bordo…Continua a leggere →

Un morto e due feriti in incidente sulla A4 tra Milano e Brescia : Milano, 22 dic. (askanews) Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente tra due auto che si è verificato intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 Milano-Brescia, nel ...

Terremoto Iran - scossa di magnitudo 5.2. Un morto - decine di feriti : TEHERAN Una donna è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite durante il Terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito ieri sera, 20 dicembre, l'Iran, con epicentro a 40 chilometri dalla capitale ...

Gubbio - frontale tra auto sulla statale 219 : un morto e quattro feriti gravi : Gubbio Un tragico incidente sulla statale 219 è costato la vita a Daniele Giacosa, 33enne. Nello schianto è rimasta ferita in modo grave la moglie, operata all'ospedale di Perugia, e altre tre persone,...

Grottazzolina. Auto investe tre uomini : un morto e due feriti : Drammatico incidente stradale a Grottazzolina in provincia di Fermo dove tre uomini sono stati investiti mentre attraversavano il ponte sul fiume Tenna. Si tratta di 3 profughi sono stati travolti da un’Automobile in transito. Il sinistro si è verificato nei pressi…Continua a leggere →

Gas - esplode impianto in Austria : almeno 1 morto e 18 feriti - l’Italia rischia di rimanere a secco (e i prezzi si alzano) [FOTO] : 1/29 LaPesse/REUTERS ...

Esplode impianto di gas in Austria - interrotto il flusso con l'Italia. Un morto - decine di feriti. Calenda : "Stato d'emergenza" : In seguito a un'esplosione in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der March, in Austria, sono stati interrotti i flussi di gas dalla Russia verso l'Italia....

Austria - esplode impianto stoccaggio gas a Baumgarten. Decine di feriti e un morto : In un’esplosione in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der March, in Austria, Decine di persone sono rimaste ferite e almeno una persona ha perso la vita. Lo scrivono i media Austriaci. Il giornale der Standard, nella sua edizione on line, parla di 60 feriti. Secondo l’Apa, che cita la Croce rossa, i feriti sarebbero 18, e ci sarebbe una vittima. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare. Sul posto sono accorsi vigili del ...