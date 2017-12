Un Gesu' Bambino nero nel presepe di Viareggio | è polemica

Femen prova a rapire Gesù Bambino/ Video - blitz a San Pietro : attivista arrestata da gendarmi del Vaticano : Vaticano, Femen prova a rapire Gesù Bambino: Video, blitz a San Pietro. “Dio è donna”, attivista arrestata. Le ultime notizie sul nuovo tentativo del gruppo(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 18:50:00 GMT)

Blitz Femen a San Pietro : attivista cerca di afferrare statua Gesù bambino : Attimi di tensione in Vaticano. Oggi 25 dicembre, un'attivista di 'Femen' ha provato a strappare la statua di Gesù bambino dal presepe in Piazza San Pietro ma è stata fermata dalle forze dell'ordine...

Blitz Femen a San Pietro : attivista prova a prendere statua di Gesù Bambino : Un'attivista di Femen ha provato a strappare la statua di Gesù Bambino dal presepe in Piazza San Pietro, a Roma, ma è stata fermata dalla polizia. La donna, in topless, si è lanciata sul presepe gridando "Dio è donna". Lo stesso slogan era dipinto sulla sua schiena nuda.A bloccarla alcuni gendarmi del Vaticano che l'hanno poi arrestata con l'aiuto della polizia. L'incidente è avvenuto circa due ore prima del ...

AUGURI DI BUON NATALE 2017/ Vigilia - buone feste! Frasi e gif immagini : Gesù bambino 3.0 : Vigilia di NATALE: gli AUGURI di BUONe feste per la notte più magica dell'anno. Le Frasi per sentirsi vicini con amici e parenti. E menu dedicati nella piena tradizione italiana(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Al Bambino Gesù separate gemelline siamesi : Negli ultimi 2 anni i casi pro bono (interamente a carico del Bambino Gesù) sono stati circa 100, provenienti dai Paesi di tutto il mondo. 'La sfida di questo intervento - spiega Pietro Bagolan, ...

Gemelle siamesi del Burundi separate con successo al Bambino Gesù di Roma : Roma Gemelle siamesi del Burundi separate con successo al Bambino Gesù di Roma. Hanno potuto conoscersi, guardandosi negli occhi Francine e Adrienne, le gemelline siamesi di 7 mesi provenienti dal ...

Chirurgia : separate gemelline siamesi del Burundi al Bambino Gesù : Nuovo eccezionale intervento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Protagoniste Francine e Adrienne, due gemelline siamesi provenienti dal Burundi e separate nell’ospedale della Capitale il 30 novembre scorso. Le piccole, posizionate schiena contro schiena, erano unite per la zona sacrale (gemelle pigopaghe) e condividevano il midollo spinale e la parte terminale dell’intestino ano-retto. L’intervento di separazione è ...

'Caro Papa Francesco - ti regalo un disegno ' : la campagna dell'ospedale Bambino Gesù di Roma : IL Papa E IL MONDO VISTI DAI BAMBINI "Il Papa è tanto buono, questo disegno è un regalo per lui". E' la dedica di Anna Maria, 5 anni, sul disegno che ha inviato a Papa Francesco: un messaggio ...

Gesù bambino sulla zattera : una scelta divisiva : Difficile, come si vede, dividere il mondo in buoni e cattivi. Di chiaro c'è solo che una politica 'responsabile' non può ignorare che a premere su di noi è un continente da 1,2 miliardi di abitanti, ...

Bolzano - Gesù bambino calpestato e atti osceni nel presepe : la foto postata su Instagram : Bolzano Due giovani che compiono atti osceni su uno dei Re Magi e una pecorella e una ragazza che calpesta la statua di Gesù bambino. È l'assurda impresa messa in atto nei giorni scorsi da un gruppo ...

Romaest porta i Superpigiamini all’Ospedale Bambino Gesù : Venerdì 15 dicembre Romaest porta i Superpigiamini presso la Ludoteca dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Una giornata di pura gioia e divertimento per i piccoli... L'articolo Romaest porta i Superpigiamini all’Ospedale Bambino Gesù su Roma Daily News.

Volley - Serie A2 maschile : i giovani del Club Italia CRAI in visita all'Ospedale Bambino Gesù : La gara sarà diretta da Simone Cavicchi e Alessandro Rossi e come di consueto il verrà trasmessa in diretta streaming da Lega Volley Channel.

Serie A2-M : Il Club Italia Crai in visita all'Ospedale Bambino Gesù : La gara sarà diretta da Simone Cavicchi e Alessandro Rossi e come di consueto verrà trasmessa in diretta streaming da Lega Volley Channel. NEWS Club Italia A2 Maschile

Il presepe blasfemo dello Spiegel : Gesù Bambino lo porta Amazon : Non è rispettoso non è una provocazione, non è nulla. E' solo una blasfemia gratuita e volgare, quella pensata dal settimanale tedesco Spiegel. Che a pochi giorni dal Natale pensa bene di mettere in copertina un presepe davvero inaudito.Gesù Bambino giace non nella mangiatoia ma in una scatola di cartone col logo di Amazon sulla fiancata. Come a dire che il Bambinello si possa comprare online. E come non bastasse, fra la Madonna e San ...