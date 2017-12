Un anno di governo Gentiloni - le pagelle al premier e ai suoi ministri : ... Pier Carlo Padoan è riuscito a muoversi su un 'sentiero stretto' (espressione da lui spesso ripetuta) tra le opposte esigenze di sostenere l'economia e di frenare il debito pubblico, ovvero di ...

Legge di Bilancio - regalo del governo Pd ai signori delle autostrade : gestiranno il 40% dei lavori senza gare d’appalto : I signori delle autostrade se le ricorderanno a lungo e con estremo piacere le feste di Natale 2017. Dopo aver ricevuto il regalo miliardario dell’allungamento delle concessioni, ora i padroni del casello, i Benetton, i Gavio, i Toto e gli altri, si vedono recapitare sotto l’albero un altro bel pensiero dal governo di Paolo Gentiloni, dal segretario del partito di maggioranza, Matteo Renzi, e dal ministro dei Trasporti, Graziano ...

"Il Governo vende pezzi d'Italia all'estero" : sì - ci hanno provato veramente : Un emendamento quantomeno discutibile, tanto che lo stesso Governo che lo aveva presentato ha deciso di ritirarlo in fretta e furia, ma la frittata è presto fatta. Tra le proposte di modifica della legge di bilancio che...

Alleanze - governo - euro - banche. Cosa hanno detto Di Maio e Salvini a Mezz'ora in più : 'Banca Etruria è la fine della terza Repubblica', dice Di Maio 'Ho paragonato la vicenda politica di Etruria e Boschi alla vicenda di Mario Chiesa che fece iniziare il declino della prima Repubblica, ...

Alleanze - governo - euro - banche. Cosa hanno detto Di Maio e Salvini a Mezz'ora in più : "Se non raggiungiamo il 40%" dei voti alle politiche di certo ci prenderemo la responsabilità di assicurare un governo a questo paese". Lo ha detto Luigi Di Maio ospite del programma di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più'. E ha spiegato: "Faremo un appello pubblico la sera delle elezioni a tutti i gruppi parlamentari per chiedere di votare la ...

Governo nero-blu in Austria - all'ultradestra vanno Esteri - Interno e Difesa : Nasce il Governo nero-blu in Austria, frutto dell'alleanza fra il leader dei popolari e cancelliere, Sebastian Kurz, e il numero uno degli euroscettici, Heinz-Christian Strache.Il presidente Austriaco, Alexander Van der Bellen, ha dato luce verde alla formazione del nuovo Governo con la coalizione tra il Partito popolare (Övp) e gli ultranazionalisti del Partito liberale (FpÖ), ha indicato che nel fine settimana entrerà in ...

Un anno di governo/ Il gentilonismo con o senza Gentiloni : L'espressione 'Gentilonismo' non si trova nei dizionari della politica, neanche nei più aggiornati. Eppure, il 'Gentilonismo' esiste. E compie ora il suo primo anno di vita anche se sembra passato molto più tempo. All'insegna di una fragilità che è diventata ...

Gentiloni chiude il suo anno al governo : orgoglio per migranti : Roma, 12 dic. (askanews) - Oggi le comunicazioni sul Consiglio Ue, domani a Parigi per un vertice con Emmanuel Macron e Angela Merkel, poi a Bruxelles, sabato a Reggio Emilia per una iniziativa del Pd.

Governo - Gentiloni : 'Dopo un anno lascio un'Italia migliore'. Bersani replica : 'Opinabile' : 'La stabilita' di un Paese dipende dal livello di inclusione sociale', aggiunge l'ex segretario dem, 'la forbice si e' allargata, quindi aumenta il disagio aumenta il distacco e l'economia non parte. ...

Un anno di Governo Gentiloni : la pagella dalle banche ai conti pubblici : Bilancio di un anno di Governo. Ventiquattro leggi sono di iniziativa governativa, la metà conversione di decreti legge. In economia le misure più importanti:?a partire dalla manovrina della scorsa primavera e dal decreto legge fiscale (da poco diventato legge) collegato alla manovra 2018, per arrivare fino al decreto Sud e ai tre decreti salva banche e risparmiatori. ...

Salvini : in patto governo espulsione 100mila clandestini l’anno : ‘Ius soli legge svende la cittadinanza’ L'articolo Salvini: in patto governo espulsione 100mila clandestini l’anno proviene da VanityFair.it.

Pensioni : Landini - candidati annunciano cambiamenti ma al governo non li hanno fatti : Palermo, 2 dic. (AdnKronos) - "Noi pensiamo che serva un sistema Pensionistico dignitoso, pubblico, che sia in grado di risolvere i problemi che ci sono. Così come noi chiediamo politiche di cambiamento. Noi non facciamo promesse elettorali come sento dire. Trovo singolare che adesso quelli che si c

Ilva - governo contro regione : “Fanno fuggire gli investitori” : Il rischio a questo punto è che ArcelorMittal getti la spugna e abbandoni al suo destino l’Ilva. Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda è molto preoccupato e per questo ieri è tornato a chiedere al presidente della regione Puglia Michele Emiliano di ritirare il ricorso presentato al Tar col quale si chiede la sospensione del piano ambientale del ...

