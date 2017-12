: UeD News: Mario e Claudio insieme, Sonia e Emanuele addio - IlSegretoTvSoap : UeD News: Mario e Claudio insieme, Sonia e Emanuele addio - IncontriClub : RT @Unf_Tweet: #EmanueleMauti e #SoniaLorenzini si sono lasciati e lui spiega il motivo #UeD - Unf_Tweet : #EmanueleMauti e #SoniaLorenzini si sono lasciati e lui spiega il motivo #UeD - MISTERO_MISTERI : Anticipazioni UeD: La scelta di Paolo Crivellin - Blasting News - filufilo : RT @Unf_Tweet: #UeD le ultime news sulla scelta di Paolo Crivellin -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Le vacanze di Natale non sono state di certo tranquille per i protagonisti di #Uomini e donne. Clamoroso il ritorno di fiamma traSona eSerpa, che sta facendo impazzare il #Gossip e i social. Il video che immortala i loro teneri baci è diventato ormai virale. Un cavaliere over invece convola a nozze: si tratta di Gianluca Mastelli, che nel 2015 fece infuriare Maria de Filippi, pronta a farlo uscire dal programma. Una coppia molto amata invece, si è dettain maniera definitiva, nonostante i fans sperassero in una crisi passeggera. Ecco le rispettive dichiarazioni... Gossip Uomini e Donne, una coppia storica si lascia, le dichiarazioni Avevano trascorso le vacanze di Natale separati e la crisi era nell'aria. Fino a qualche giorno fa però, nessuno dei due aveva voluto dare maggiori dettagli in merito, preferendo rispettare la reciproca privacy. Nella ...