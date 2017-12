Trump, quando anche dire Buon Natale diventa di destra (Di mercoledì 27 dicembre 2017) Come fate gli auguri? Se dite “Buon Natale” siete di destra, se dite “Buone feste”, di sinistra. Così si può riassumere la nuova battaglia di Donald Trump. Durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale alla Casa Bianca e nel suo videomessaggio di auguri pubblicato a Natale, il presidente degli Stati Uniti ha dato vistosamente enfasi alle parole “merry Christmas” (Buon Natale). Soprattutto, dopo il videomessaggio ha pubblicato altri tre post dove, anche tutto in maiuscolo, ha ripetuto l’augurio con le parole “merry Christmas”. Il motivo di questo atteggiamento è rivelato da uno di questi suoi contenuti: “Le persone sono orgogliose di tornare a dire Buon Natale. Sono orgoglioso di aver guidato l’accusa contro l’assalto della nostra cara e bellissima frase. Buon Natale!!!!!”. People are proud to be saying Merry ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 dicembre 2017) Come fate gli auguri? Se dite “” siete di, se dite “e feste”, di sinistra. Così si può riassumere la nuova battaglia di Donald. Durante la cerimonia di accensione dell’albero dialla Casa Bianca e nel suo videomessaggio di auguri pubblicato a, il presidente degli Stati Uniti ha dato vistosamente enfasi alle parole “merry Christmas” (). Soprattutto, dopo il videomessaggio ha pubblicato altri tre post dove,tutto in maiuscolo, ha ripetuto l’augurio con le parole “merry Christmas”. Il motivo di questo atteggiamento è rivelato da uno di questi suoi contenuti: “Le persone sono orgogliose di tornare a. Sono orgoglioso di aver guidato l’accusa contro l’assalto della nostra cara e bellissima frase.!!!!!”. People are proud to be saying Merry ...

