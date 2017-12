Trono Over | matrimonio per uno storico cavaliere

Uomini e Donne / La riflessione di Gemma Galgani commuove i fan! (Trono Over) : Le registrazioni di Uomini e Donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:35:00 GMT)

Uomini e donne/ Il Trono Over riaprirà il 2018 all'insegna di Giorgio e Gemma? : Le registrazioni di Uomini e donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Uomini e Donne : un ex Cavaliere del Trono Over si sposa : Gianluca Mastelli del Trono Over sposa la compagna Morena Molti sono i partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne che hanno trovato l’amore all’interno del programma. Altri, invece, l’hanno trovato fuori e hanno ritenuto opportuno lasciare il programma. C’è poi quella minima parte che è stata invitata direttamente dalla conduttrice, Maria De Filippi, ad […] L'articolo Uomini e Donne: un ex Cavaliere del Trono ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari contro Gemma e Giorgio : nuove accuse sul web! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Graziella Montanari torna all'attacco dopo l'addio al programma: nuove accuse per Gemma Galgani e Giorgio Manetti!(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ Critiche dal pubblico del Trono Over : Maria De Filippi la silura? : Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? La dama sempre più criticata dal pubblico per il suo comportamento anche da Tina Cipollari: Maria De Filippi la silura?(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Uomini e donne - al Trono Over è ora di cambiare. Maria De Filippi e Tina silurano Gemma : Si è conclusa la stagione 2017 di 'Uomini e donne trono over'. L'ultima puntata è stata cucita seguendo il solito orlo dell'universo Mariano anche se si sono intravisti dei "salti". Maria De Filippi è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : incontro tra Gemma e Giorgio durante la pausa natalizia? (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: incontro tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti durante la pausa natalizia? Colpi di scena in arrivo per i fan del programma!(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani lascia lo studio? "È ora che vada" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:10:00 GMT)

Bacio appassionato - è colpo di fulmine al Trono over. E la De Filippi si agita : ' Uomini e Donne Trono over ' conclude l'annata televisiva con una puntata epica: colpo di fulmine tra Carmine e Anna, Gemma come Rose di 'Titanic' e il ritorno dell'innamoratissimo Franceschino. ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Giorgio rosso dalla vergogna - ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 17:56:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : accordo segreto tra Giorgio e Gemma? (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:36:00 GMT)

Uomini e Donne : Annamaria abbandona il Trono over! : Uomini e Donne: Annamaria lascia definitivamente il parterre femminile del programma di Maria De Filippi. La dama ha una storia d’amore con Raffaele fuori dal salotto dell’amore? Uomini e Donne: chi è la signora Annamaria? Annamaria è una delle dame più particolari ed enigmatiche di Uomini e Donne Over. La “signorina” come la redazione l’ha appellata in un simpatico video, sembra non essere mai stata interessata a ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : il buongiorno luminoso di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:41:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - sorpresa in studio : torna Francesco Turco! (22 dicembre 2017) : Uomini e Donne, Oggi 22 dicembre 2017 in onda la terza ed ultima parte del Trono Over! Francesco Turco torna in studio con la sua compagna, intanto Gemma e Giorgio...(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:10:00 GMT)