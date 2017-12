: Tragedia di Santo Stefano a Paderno Dugnano, 29enne muore in un incidente - Today_it : Tragedia di Santo Stefano a Paderno Dugnano, 29enne muore in un incidente - PerugiaToday : Tragedia nella notte di Santo Stefano: frontale tra due auto, due ventenni perdono la vita - ranyuu : Oggi è il compleanno di Santo Jared primo nel suo nome e se calcolo quanti anni fa poi penso da quanti anni faccio… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Bondone Santo Stefano sugli #sci #Trento turisti alla conquista dei musei Val Lasties, il ricordo di una tragedia #vol… -

Leggi la notizia su today

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Drammatico, nel Milanese. La, come racconta Carmine Ranieri Guarino di MilanoToday, è avvenuta nella serata di, poco prima delle 23 in via San...