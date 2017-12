Tra leggi e nuove tasse | ​addio alla svapata libera

Roma - Foschi (Pd) : piove e i rifiuti galleggiano per le sTrade : Roma, 27 dic. (askanews) 'piove e Roma si allaga come al solito, visto che nonostante le promesse del partito dei Cinque stelle né le caditoie né i tombini sono stati puliti. Ma quest'anno grazie alla ...

ADRIANO CELENTANO E IL PADRE NOSTRO/ Il "parere-rock" del Molleggiato : “la giusta Traduzione è…” : Un articolo di ADRIANO CELENTANO sul Corriere della Sera per dare il suo parere sulla corrente polemica sulla traduzione "sbagliata" di una frase del PADRE NOSTRO(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 17:18:00 GMT)

Fake news - Davide Casaleggio : “Tema legato soprattutto ai media Tradizionali” : “L’ intelligenza artificiale per contrastare Fake news? Sicuramente il tema è allargato ed è legato anche all’informazione tradizionale, a mio avviso è molto più legato a questo ambito che non alle nuove tecnologie e ai nuovi media”. Così Davide Casaleggio intervenuto sulla palco del Wired Trends 2018 – Orizzonti Tecnologici. L'articolo Fake news, Davide Casaleggio: “Tema legato soprattutto ai media ...

Le sTrane leggi della fisica nelle autosTrade italiane : Non sei preparato a guidare sulle autostrade italiane. Puoi aver guidato negli Stati Uniti come in Russia, in Sudamerica come in Africa, ma guidare in Italia è un'altra cosa. Ecco com'è. In Italia, se ...

Musicista ternana Travolta e uccisa dal treno noleggiato dal Pd - giallo sulla dinamica : TERNI Una Musicista e insegnante ternana, Anna Chiara Nobili, di 43 anni , è stata travolta e uccisa domenica sera, intorno alle 18, da un treno vuoto preso a noleggio dal Pd, alla stazione di Civita ...

Treno noleggiato da Renzi Travolge e uccide passeggera in stazione : Tragedia a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove una donna di 43 anni di Terni è morta nel pomeriggio di ieri travolta da un Treno nella stazione di Borghetto. Come riporta Repubblica si tratta del Frecciabianca usato in...

Treno noleggiato da Renzi Travolge e uccide donna - non c'era nessuno a bordo : Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri nella stazione di Borghetto Civita Castellana (Viterbo). Il Treno di 'Destinazione Italia' utilizzato dal segretario del Pd Matteo Renzi per il suo tour nelle ...

Al via l’udienza alla Corte di STrasburgo : Berlusconi spera di tornare eleggibile : "E' stata un’attesa davvero lunga, durata cinque anni. Ma in queste ore sono sereno e soprattutto fiducioso. Mi aspetto che in tempi contenuti la Corte accolga il mio ricorso. Il mio ruolo nella prossima campagna elettorale è...

M5s pianta 23mila alberi in tutta Italia - aderiscono anche Comuni Pd e centrodesTra. Di Maio e Casaleggio a Milano : Da Milano a Reggio Emilia fino al piccolo paese di Cartigliano in provincia di Vicenza: in occasione della festa dell’albero il Movimento 5 stelle ha piantato oltre 23mila alberi in tutta Italia. L’iniziativa, voluta dai grillini già negli anni scorsi, è riuscita ad ottenere l’appoggio anche di primi cittadini di altri colori politici, dal Partito democratico al centrodestra, per un totale di 68 amministrazioni ...

"Non firmerò alcun conTratto con la Casaleggio" : "Non firmerò nessun contratto, renderò conto del mio operato solo ai cittadini, quelli che ci avranno votato ma anche quelli che non saremo riusciti a convincere, e l'unica stella polare da seguire sarà il programma del MoVimento 5 Stelle". Lo scrive il candidato premer del M5S, Luigi Di Maio, in una lettera alla Stampa.Di Maio difende il codice di comportamento firmato da alcuni eletti del Movimento tra cui la sindaca di ...

Scozia : In funzione la prima cenTrale eolica galleggiante! : In Scozia é entrata in funzione la prima centrale eolica offshore galleggiante. L’impianto è stato posizionato nel Mare del Nord, a 15 miglia dal centro costiero di Petershead ed è costituito da 5 enormi turbine eoliche alte oltre 250 metri che affondano nell’acqua per circa 80. Chiamato Hywind project, potrebbe diventare un modello per altre regioni con caratteristiche simili. Le gigantesche turbine sono state assemblate in ...

M5S - vertice a Milano Tra Di Maio e Casaleggio : Dopo la visita lampo negli States e la cena di stasera a Ostia dove è atteso dagli attivisti M5S, fine settimana milanese per Luigi Di Maio che sarà nel capoluogo lombardo per incontrare parte del ...

