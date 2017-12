Tournée 4 Trampolini 2018 | il ‘Grande Slam’ di Sven Hannawald resta un’utopia per i

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : i convocati dell’Italia. Tre gli azzurri al via : Saranno Davide Bresadola, Sebastian Colloredo ed Alex Insam i tre gli azzurri che prenderanno parte al celebre torneo dei Quattro Trapolini, in programma da venerdì 29 dicembre a sabato 6 gennaio. Gli azzurri saranno impegnati sin dal primo giorno nelle qualifiche dal trampolino tedesco HS137 di Oberstdorf (Germania), la cui gara si terrà il giorno successivo. Poi il trasferimento a Garmisch (Germania) per l’appuntamento di martedì 1 ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : i favoriti. Freitag e Wellinger in missione contro Kraft - Stoch e Tande : Chi succederà a Kamil Stoch ? Poco più di un anno fa il polacco ha conquistato la prima Tournée dei Quattro Trampolini della carriera, andando così a mettere la ciliegina sulla torta ad un palmarés che ora è praticamente perfetto. Come ogni anno, però, la competizione itinerante tra Germania e Austria infiammerà il popolo del salto con gli sci a cavallo delle festività, fino ad incoronare un nuovo vincitore il prossimo 6 gennaio a Bischofschofen, ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : Venerdì 29 dicembre prenderà il via da Oberstdorf, in Germania, la Tournée dei Quattro Trampolini 2018, competizione di salto con gli sci giunta alla sua 66esima edizione. Lo spettacolo, come ogni anno, è davvero assicurato: in gara ci saranno tutti i migliori specialisti, chiamati a succedere al vincitore della scorsa edizione, il polacco Kamil Stoch. Le gare, come da tradizione, si svolgeranno nei Trampolini di Oberstdorf, ...