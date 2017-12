: Torna #Victoria 2 con Jenna Coleman, in esclusiva su laF dal 29 dicembre: trama e… - OptiMagazine : Torna #Victoria 2 con Jenna Coleman, in esclusiva su laF dal 29 dicembre: trama e… - bellisaldridge : Ho finito la prima stagione di #Victoria ??? Ma Lord M. nella seconda stagione torna vero? Mi manca???? - vicberts : Lord Alfred se ne torna al castello di Windsor con Ernest lasciando Victoria e Albert da soli e mi ricordo che anch… - frecklesmorley : no rega un attimo prima l’addio tra lord m e victoria e quello dopo lei torna al palazzo e dash è morto non posso farcela - AnnsLawrence : RT @dani_ccapaldi: TORNA COME PRIMO MINISTRO URLO HATERS GONNA HATE #Victoria -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) La Regina d'Inghilterra col volto diè pronta are sugli schermi italiani:2, seconda stagione della serie britannica creata da Daisy Goodwin, sarà in onda insu laF a partire da venerdì 29.I nuovi otto episodi ripartiranno da dove si era conclusa la prima stagione: dopo la nascita della prima figlia die Albert, Adelaide, per la regina c'è bisogno di trovare un equilibrio tra la sua vita privata e il suo regno, mentre per il principe consorte comincia a farsi sempre più gravoso il suo ruolo indefinito al fianco della donna più potente del mondo.A riprendere i ruoli die Albert torneranno ovviamentee Tom Hughes, ma nel cast ci sarà anche un'importante new entry: Diana Rigg, l'attrice famosa per aver interpretato la "Regina di Spine" Olenna Tyrell ne Il Trono di Spade, sarà qui presente nel ruolo ...