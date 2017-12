Torino | nuovo stop per Belotti | distorsione al ginocchio destro

Lacrime per Belotti : nuovo infortunio per il bomber del Torino : Ansia in casa Toro per le condizioni di Andrea Belotti. L'attaccante granata è uscito in Lacrime dal campo mercoledì pomeriggio per un problema al ginocchio destro, lo stesso che lo aveva tenuto fermo ...

Torino in ansia per Belotti : nuovo ko - distorsione al ginocchio : Torino - Torino in ansia per Andrea Belotti . Nel corso dell'allenamento di oggi, il 'Gallo' ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Secondo il sito del club, 'seguiranno accertamenti ...

Torino - Vanja Milinkovic-Savic : il nuovo muro di Mihajlovic : ... tra le altre, in Spagna per l'Almeria e in Portogallo con l'Alverca), e mamma Milana, ex cestista professionista, hanno trasmesso passione (e soprattutto talento) per lo sport ai loro figli. ...

Torino - nuovo ‘caso’ Ljajic : l’episodio che ha fatto discutere : Il Torino è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la squadra di Mihajlovic si è rivelata nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La stagione dei granata fino al momento può considerarsi deludente, serve un cambio di passo nelle prossime settimane anche per salvare la panchina del tecnico serbo. Nel frattempo scoppia un nuovo caso Ljajic dopo quello che ha visto l’attaccante in tribuna contro la Lazio per motivi disciplinari, ...

Il Napoli torna ‘galattico’ - dominio contro il Torino : Sarri imbavaglia Mihajlovic - è di nuovo vetta per gli azzurri [FOTO] : 1/21 LaPresse/Marco Alpozzi ...

Calciomercato Torino - gli attaccanti deludono : il nome nuovo per il reparto avanzato [VIDEO] : Calciomercato Torino – Il Torino non sta disputando una stagione entusiasmante, i risultati possono considerarsi ben al di sotto delle aspettative, il tecnico Mihajlovic è sulla graticola, Mazzarri e Nicola i nomi valutati come possibili sostituti. Nel frattempo il presidente Cairo è attento sul mercato con l’intenzione di rinforzare l’attacco, Niang e Berenguer non hanno convinto e nelle ultime ore è circolato un nome nuovo. ...

Ensi torna a Torino con un nuovo disco - Concerto psycho-cosmico dei No Strange : ERBA MANENT Al Circolo dei lettori in via Bogino 9, alle 11 per il ciclo 'La grande scienza' si tiene la lezione del biologo e botanico Renato Bruni 'Capire le piante' dal saggio 'Erba volant' (...

Torino - Burdisso è il nuovo leader : Torino - Giusto così, c'era da aspettarselo. Nico Burdisso si è preso il Toro . Non è un caso: da quando è entrato lui, la difesa granata si è assestata, è diventata più tosta e non ha più la testa ...

Nuovo volo Torino-Parigi annunciato da Blue Air a Marzo : Nuovo volo Torino-Parigi e nuove offerte di voli per questa stagione invernale: le novità per scoprire le città europee

Milan addio - Montella esonerato Rino Gattuso nuovo allenatore Fatale lo 0-0 a San Siro con il Torino : Il Milan ha esonerato Vincenzo Montella affidando la squadra a Rino Gattuso. Lo comunica il club all'indomani del pareggio con il ToRino. Segui su affaritaliani.it

Torino Film Festival - frammenti di un discorso amoroso (senza il peso di Barthes) nel nuovo film di Francesca Comencini : “Agli scrittori piace solo l’odore dei loro stronzi”. Il dardo autoironico appare a metà film e lo scocca Francesca Comencini. Regista tra le più creative e meno autocelebrative della truppa engagé romanocentrica del cinema italiano post ’94, che porta al 35esimo Torino film Festival Amori che non sanno stare al mondo, tratto proprio da un suo libro del 2013 pubblicato da Fandango. Commedia un po’ nevrotica e un po’ sentimentale, volontariamente ...

Torino - il Festival che guarda al nuovo apre le danze con gli anziani : Si innamorano, fanno sesso, inseguono sogni non ancora realizzati, inventano vite nuove, anche se il tempo a disposizione non è poi tantissimo. Sono gli anziani degli Anni 2000, vispi, agguerriti, ...

Per un nuovo sistema previdenziale - la Cgil spezzina sale a Torino : La Spezia - "Per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione, per garantire futuro ai giovani". Questi i motivi della mobilitazione nazionale della Cgil di sabato 2 ...