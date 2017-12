Torino | non vuole lavorare a San Silvestro | trasferita a 100 km di distanza per una

Torino - ‘giallo’ Baselli : squalificato ma non risultava ammonito : Il Giudice Sportivo ha reso nota la squalifica del centrocampista Baselli per un turno dopo il cartellino giallo ricevuto nel match pareggiato dal Torino a Ferrara contro la SPAL per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)”. In nessun tabellino però risultava l’ammonizione del centrocampista, giallo che era stato assegnato a De Silvestri con l’esterno che però non è ...

Smog - la pioggia non revoca i blocchi al Nord : a Torino stop sino a euro 5 : Da inizio anno il capoluogo piemontese ha sforato i limiti 114 volte. A Milano fermati i veicoli diesel euro 4 -

Smog - a Torino il Comune tira dritto : stop ai diesel Euro 5 anche domani nonostante la pioggia : Si avvicina il 31 dicembre, quando potrebbe scoccare il ventesimo giorno consecutivo di sforamenti: cioè blocco totale del traffico dal 2 gennaio

Torino - bimbo concepito da sposi separati : padre non può riconoscerlo : ROMA Un padre non può riconoscere suo figlio perché quando il bimbo fu concepito, in un ritorno di fiamma con la moglie da cui era già separato, i due, non ancora divorziati, non convivevano più. ...

Basket - Eurocup : Torino-Kazan 72-79. K.o che non fa male : TORINO-UNICS KAZAN 72-79 (16-16, 32-39; 50-61) La Fiat cade in casa contro Kazan 72-79 e vede sfumare il sogno di bissare la vittoria della scorsa settimana a Istanbul e di superare i russi dell'Unics ...

Tifosi-spettacolo a Ferrara non meritavano un Torino così : Ferrara - Stracolmo, lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Poco meno di 13mila spettatori, il massimo della capienza. E, di questi, 1.600 erano i tifosi del Toro pigiati nella curva Est. Un bell'effetto, ...

Serie A - Spal-Torino 2-2 : non basta Iago Falque : 1 di 2 Successiva FERRARA - Altro che gamberi, come diceva Mihajlovic ! Tanti polli, sono i granata. Polli, e pure colpevoli. Ecco la carta d'identità di questo Toro che contro la Spal segna con Iago ...

Pagelle Spal-Torino 2-2 : Iago Falquè non basta - perla di Viviani : Pagelle Spal-Torino – Il Torino spreca il doppio vantaggio creato nel primo tempo con Iago Falque e butta via un’importante vittoria sul campo della Spal. Dopo il successo contro la Roma in Coppa Italia, i granata si fanno rimontare dalla squadra di Semplici che in casa non muore mai. Prima la punizione di Viviani poi il rigore di Antenucci hanno regalato agli spallini un buon punto per come si era messa la partita Pagelle ...

"Prodotti congelati non segnalati" - Nas nel bistrot di Cannavacciuolo a Torino : multa e denunce : "Mancava un asterisco, quel cibo in frigo era per noi. Con storie come questa vien voglia di andarsene", ha replicato lo chef

Torino - Mihajlovic : 'Bella vittoria - ma non sono tranquillo. Milinkovic-Savic ed Edera super - Niang...' : Il Torino sbanca l'Olimpico ed elimina la Roma dalla Coppa Italia, il tecnico granata Sinisa Mihajlovic commenta a Rai Sport : 'sono contento per la qualificazione, per l'atteggiamento e per la prestazione. I miei ragazzi hanno dimostrato grandissimo carattere, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così. Ora ...

Roma-Torino 1-2 : De Silvestri e Edera mandano i granata ai quarti. Non basta Schick : Difficile il recupero di De Sciglio e Mandzukic Roma-Torino Coppa Italia: dove vedere il match in diretta TV e live streaming gratis oggi 20 dicembre Probabili formazioni Roma-Torino Coppa Italia: ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Roma-Torino 1-2 - granata ai quarti di finale! Schick non basta - giallorossi spreconi : Il Torino di Sinisa Mihajlovic sbanca lo stadio Olimpico di Roma e supera i padroni di casa giallorossi con il punteggio di 2-1 nel penultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2017-2018. I granata si sono imposti con le reti di De Silvestri al 39′ e di Edera al 73′. A nulla è servito di gol di Schick all’86’ quando i capitolini, alcuni minuti dopo, avevano fallito un penalty con Dzeko. Protagonista assoluto del ...

Diretta/ Roma Torino (risultato finale 1-2) streaming video Rai : Schick non basta - piemontesi ai quarti! : Diretta Roma Torino info streaming video e tv: all'Olimpico gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di Francesco applicherà il turnover.

Diretta/ Roma Torino (risultato live 0-1) streaming video Rai : El Shaarawy non supera Milinkovic-Savic : Diretta Roma Torino info streaming video e tv: all'Olimpico gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di Francesco applicherà il turnover.