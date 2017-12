Torino | Mihajlovic vuole ancora dar fiducia ai giocatori

Serie A Torino - Mihajlovic : "Sono deluso - due punti buttati" : FERRARA - Un'occasione sprecata. Sinisa Mihajlovic ha descritto così il 2-2 del Torino in casa della Spal. "È assurdo aver buttato via questi due punti - ha spiegato il tecnico serbo a fine partita - ...

Torino - Mihajlovic furioso : squadra e Var nel mirino : Altro passo falso per il Torino che non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro la Spal. furioso il tecnico Mihajlovic come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Sono molto deluso. Abbiamo buttato due punti come col Verona: se non abbiamo vinto è soltanto colpa nostra. Fatti tanti falli stupidi e sapevamo che Viviani batteva bene le punizioni. Sono due punti persi. Dovevamo e potevamo chiuderla e non siamo ...

Formazioni ufficiali Spal-Torino : le scelte di Semplici e Mihajlovic : Formazioni ufficiali Spal-Torino – Il Torino, reduce dall’exploit sul campo della Roma in Coppa Italia, proverà a conquistare una vittoria importante anche in campionato sul campo di una Spal in cerca invece di punti salvezza. L’ultima vittoria della SPAL contro il Torino in Serie A risale al febbraio 1963: da allora cinque successi granata e tre pareggi. Mihajlovic spera di poter contare sui goal di Andrea Belotti che ha ...

Mihajlovic striglia il suo Torino - la parola chiave è umiltà : Due vittorie all’Olimpico, una in campionato e una in Coppa Italia, in mezzo la sconfitta con il Napoli. Quello del Torino e’ comunque un buon momento, anche perche’ l’ultima partita e’ stata ottima ed e’ valsa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Sinisa Mihajlovic teme anche questo, che l’entusiasmo per il successo in casa della Roma possa convincere la squadra che la gara di domani in ...

Torino - Mihajlovic : 'Bella vittoria - ma non sono tranquillo. Milinkovic-Savic ed Edera super - Niang...' : Il Torino sbanca l'Olimpico ed elimina la Roma dalla Coppa Italia, il tecnico granata Sinisa Mihajlovic commenta a Rai Sport : 'sono contento per la qualificazione, per l'atteggiamento e per la prestazione. I miei ragazzi hanno dimostrato grandissimo carattere, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così. Ora ...