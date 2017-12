Torino - ansia per Belotti : trauma distorsivo al ginocchio : Andrea Belotti tiene in ansia il Torino. L'attaccante, secondo quanto fa sapere il club granata, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e nelle prossime ore sarà sottoposto ad ...

Torino - ansia Belotti : distorsione al ginocchio destro per l'attaccante granata. A ore nuovi controlli : Brutte notizie in casa Torino, Andrea Belotti infatti ha riportato nel corso dell'allenamento di oggi un trauma distorsivo al ginocchio destro che verrà valutato nelle prossime ore. Un problema non di ...

Torino in ansia per Belotti : nuovo ko - distorsione al ginocchio : Torino - Torino in ansia per Andrea Belotti . Nel corso dell'allenamento di oggi, il 'Gallo' ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Secondo il sito del club, 'seguiranno accertamenti ...

Torino in ansia per Belotti : trauma distorsivo al ginocchio destro : Torino - Andrea Belotti tiene in ansia il Torino. L'attaccante, secondo quanto fa sapere il club granata, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e nelle prossime ore sarà sottoposto ad ...