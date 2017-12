Torino | Cairo mette la faccia poi anche il portafoglio

Torino - il messaggio di Cairo ai tifosi e la promessa per il 2018 : “Mi batterò in tutti i modi, nel 2018, affinché il Toro dia ai suoi tifosi e a tutti noi le soddisfazioni che meritiamo”. Il presidente del Torino Urbano Cairo, nell’augurare buone feste ai tifosi attraverso i canali social del club, ha voluto mandare anche un messaggio più legato al campo. “Porteremo la squadra dove abbiamo in mente. Non lo diciamo per scaramanzia, ma lo sappiamo”. Ciò che tutti sanno ma che Cairo ...

Torino - il rinnovo di Petrachi “contestato” : ecco il motivo della scelta di Cairo : Il ds del Torino Gianluca Petrachi, ha rinnovato nei giorni scorsi il proprio contratto con il club del presidente Cairo. Tale notizia non è stata accolta con piacere da una parte della tifoseria, che probabilmente non ha gradito alcune mosse del dirigente negli ultimi anni. Va detto però che le plusvalenze messe a segno da Petrachi sono a dir poco notevoli e addirittura, secondo le stime di Calcio&finanza, incidono per circa il 22% sul ...

Torino - Cairo parla del Var e fa un ‘annuncio’ di mercato : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, in occasione dei ‘Gazzetta Awards’ di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione dei granata: “Contro la Lazio ho visto una grande squadra, è stata sicuramente una bella vittoria. Le polemiche per il Var? Ci possono essere sempre degli errori, ma la moviola in campo ha eliminato circa il 90% degli sbagli. Ljajic fuori? È il tecnico che decide in questi casi. Belotti? ...

Calciomercato Torino - c’è una nota positiva per i granata : Cairo si ‘riscatta’ : Calciomercato Torino – Il Torino non sta attraversando un buon momento di forma nel campionato di Serie A, la panchina del tecnico Mihajlovic traballa, per il serbo decisive le prossime due partite. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, sempre più vicina la permanenza del centrocampista Rincon. Il Torino può vantare l’obbligo di riscatto al raggiungimento della metà delle presenze, il venezuelano ha già disputato 14 ...

Calciomercato Torino - Cairo rompe gli indugi : il nome in pole per l’attacco : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce da tre pareggi consecutivi, percorso altalenante per la squadra di Mihajlovic che adesso si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Carpi. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra, un reparto che ha bisogno di almeno un innesto è l’attacco. Si cerca un vice Belotti, Sadiq infatti non ha convinto e nelle ultime ore ...

Torino - Cairo : ''Belotti me lo tengo stretto'' : Un gol che manca dalla quinta giornata in Udinese-Torino ma ancora tanta stima da parte del suo presidente. E' un momento delicato per Andrea Belotti. Il bomber granata non sta vivendo di certo un ...