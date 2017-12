Tokyo chiude sotto il segno dell' incertezza

La borsa di Tokyo chiude positiva con il Nikkei a +0 - 08% : Roma, 27 dic. (askanews) Chiusura positiva per la borsa di Tokyo, con gli investitori ottimisti per l'arrivo del 2018. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,08%, a 22.911 punti.

La borsa di Tokyo chiude negativa - il Nikkei cede lo 0 - 11% : Roma, 21 dic. (askanews) La borsa di Tokyo ha chiuso la giornata in territorio negativo. Il Nikkei al termine degli scambi ha fatto registrare un calo dello 0,11%, a 22.866 punti. La Banca centrale ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo su ok riforma fiscale Usa : Roma, 20 dic. (askanews) - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo dopo il via libera del Senato degli Stati Uniti alla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump. Il Nikkei ha archiviato gli ...

Borsa - Tokyo chiude in calo : indice Nikkei -0 - 47% a 22.758 punti : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in ribasso, mentre prevale la cautela tra gli investitori in attesa della decisione sui tassi di interesse in Usa, al termine della riunione di due giorni ...

Borsa Tokyo chiude in rialzo dell'1 - 45% : 8.34 Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo, dopo le perdite fatte registrare ieri. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato 320,99 punti, pari a +1,45%, ed è salito a quota 22.498,03. Positivo anche l'indice allargato Topix che è salito di 20,83 punti, pari a +1,18%, e si è portato a 1.786,25 punti.

