THE RIVER WILD IL FIUME DELLA PAURA Su Rete 4 il film con Meryl Streep oggi | 27

THE Gran Tour cerca un Test Driver : Jeremy Clarkson e il "provino" con l'EX pilota di F1 Mark Webber VIDEO : I conduttori di The Gran Tour Clarkson, Hammond e May sono impegnati in uno spassoso provino per scovare un nuovo Test Driver The Grand Tour , il nuovo programma itinerante dedicato al mondo dei motori prodotto da Amazon Prime , si avvia verso la seconda stagione che partirà il prossimo 8 dicembre. Per stemperare l'attesa è stato diramato uno spassoso VIDEO-teaser dove il trio di ...

Ascolti Tv Usa 29 ott./3 nov. : bene Young Sheldon e Riverdale - scendono 9jkl e THE Walking Dead : Mentre continuano le World Series sulla Fox, al punto da stravolgere i palinsesti di alcune altre reti concorrenti, la Cbs, chiusa la stagione del football, riporta le comedy al giovedì.Domenica 29 ottobre Netto calo, anche a causa della concorrenza sportiva, per Wisdom of the Crowd, visto da 6,7 milioni di telespettatori (0.7 rating nella fascia 18-49 anni), così come per Ncis: Los Angeles, seguito da 7,5 milioni di persone (0.8 rat.). ...