Tennis | si ricomincia! Primi tornei a Brisbane | Doha | Pune | Auckland e Shenzen

Tennis - a breve si ricomincia! I primi tornei tra fine 2017 e inizio 2018. Tutti gli appuntamenti e le stelle da seguire : Sono il numero 1 e il numero 2 del mondo e l'attenzione sarà inevitabilmente su di loro: saranno in grado di ripetersi? Entrambi cominceranno la stagione a fine 2017 , con due impegni non ufficiali: ...

Tennis - a breve si ricomincia! I primi tornei tra fine 2017 e inizio 2018. Tutti gli appuntamenti e le stelle da seguire : La stagione di Tennis sta per prendere il via. Trascorse le feste natalizie sarà tempo di rituffarsi in campo per un’altra entusiasmante annata. Il via ufficiale sarà dato addirittura a fine 2017. Proprio il 31 dicembre, infatti, cominceranno i tornei di Brisbane (sia ATP che WTA) e Shenzhen (solo donne), seguiti il giorno successivo da Doha e Pune (uomini) e Auckland (donne). Si comincia già a fare sul serio perché poi sarà la volta di ...