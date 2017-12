Svelati i giochi gratis del Playstation Plus di Gennaio 2018

Svelati i giochi gratis del Playstation Plus di Dicembre 2017 : Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Dicembre 2017. Dopo il mese stellare di ottobre e novembre con i giochi come Metal Gear Solid V, sembra che Sony abbia fatto un passo indietro.Per questo mese infatti troviamo : Darksiders II: Deathinitive Edition (PS4) Kung Fu Panda: Showdown of the Legendary Legends (PS4) Until Dawn: Rush of Blood (PS Plus bonus – PS VR ...

Svelati i giochi gratis del Playstation Plus di Novembre 2017 : Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Novembre 2017. Dopo il mese stellare di ottobre con i giochi come Metal Gear Solid V, sembra che Sony abbia fatto un passo indietro.Per questo mese infatti troviamo : Worms Battlegrounds (PS4) Bound (PS4/PS VR) Until Dawn: Rush of Blood (PS Plus bonus – PS VR Required) That’s You! (PS Plus bonus – PlayLink) R-Type Dimensions (PS3) Rag ...