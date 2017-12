Stati per Facebook belli | divertenti e originali da mettere per avere tanti “mi piace”

In Egitto sono Stati impiccati 15 uomini che erano Stati condannati per terrorismo : Ieri in Egitto sono stati impiccati 15 uomini che erano stati condannati per un attacco terroristico nella Penisola del Sinai nel 2013. L’impiccagione è stata la più grande esecuzione di massa da molti anni, e la prima compiuta in Egitto The post In Egitto sono stati impiccati 15 uomini che erano stati condannati per terrorismo appeared first on Il Post.

Ragusa. ArreStati due ladri super-tecnologici : Ragusa. Arrestati due ladri super-tecnologici – Da Agrigento a Ragusa per commettere il furto armati di ogni tecnologia: due agrigentini sono stati Arrestati dalla polizia... L'articolo Ragusa. Arrestati due ladri super-tecnologici su Roma Daily News.

Simulavano incidenti per derubare anziani - arreStati a Roma : Roma, 26 dic. (askanews) Tra luglio e agosto scorso, erano diventati l'incubo delle signore anziane del quartiere Tor Bella Monaca. Una serie di furti messi in atto senza scrupoli sempre con lo stesso ...

Gerusalemme - appello del Papa per la coesistenza di due Stati in Terrasanta : Siria, Iraq, Yemen, Sud Sudan, Somalia. Sono solo alcuni dei paesi citati dal Papa nel suo messaggio natalizio. Il pontefice ha invitato a vedere Gesù nei volti dei tanti bimbi che soffrono nel mondo. E, dopo un appello per Gerusalemme e la Terrasanta, ha citato una lunga lista di paesi, dipingendo una mappa dei luoghi di dolore del mondo. Francesco ha letto il messaggio dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro. “Vediamo ...

Vaticano - la benedizione di Natale di Papa Francesco : 'Per la Terrasanta due Stati e confini concordati' : Papa Francesco sceglie gli occhi dei bambini per ritrovare Gesù e il significato del Natale in tutti gli angoli del mondo teatro di sofferenza, dove 'soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale'. Nel messaggio di auguri che ...

Gli Stati generali per lanciare le elezioni : Ma è stata soprattutto una serata di politica, di vera politica. Coordinati da Federico Simoni , vicesindaco di Adria e vicecoordinatore provinciale azzurro, hanno portato i loro saluti il sindaco di ...

Il Papa : "Per la Terrasanta due Stati e confini concordati" : Come la Vergine Maria e san Giuseppe, come i pastori di Betlemme, accogliamo nel Bambino Gesù l'amore di Dio fatto uomo per noi, e impegniamoci, con la sua grazia, a rendere il nostro mondo più umano,...

