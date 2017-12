Spazio | la NASA punta allo sfruttamento delle risorse naturali della Luna per le future

Apollo 11 - morto l’astronauta Bruce McCandless. Nasa : “E’ stato il primo uomo a fluttuare nello Spazio” : “Siamo dispiaciuti per la perdita dell’astronauta Bruce McCandless, meglio conosciuto per essere stato il primo uomo a fluttuare libero nello spazio…”. We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NasaHubble: https://t.co/myyOm101DR ...

Spazio : la NASA guarda al futuro con la stampa 3D : Costruire parti di motore con la stampa 3D è sempre più una realtà. Lo scorso 13 dicembre gli ingegneri della NASA hanno testato con successo un motore a razzo RS-25 dotato di un componente stampato in 3D, segnando un passo fondamentale verso la riduzione dei costi per i motori che alimentano lo Space Launch System, il razzo pesante dell’agenzia. Il pezzo in questione, un accumulatore, funge da ammortizzatore e regola il movimento del flusso di ...

Spazio - storico annuncio NASA : scoperto un “sosia” del nostro Sistema Solare [VIDEO] : scoperto un piccolo ‘sosia’ del Sistema Solare: e’ formato da otto pianeti che ruotano intorno alla stella Kepler-90, distante 2.545 anni luce. L’ottavo componente di questa ‘famiglia’ da record e’ stato scovato da un Sistema di intelligenza artificiale di Google, che ha vagliato i dati relativi a 35.000 possibili pianeti raccolti dal telescopio Kepler. La scoperta, pubblicata sull’Astronomical ...

Spazio : dopo 50 anni le voci delle missioni Apollo escono dagli archivi della NASA : Grazie ad una nuova tecnica, dopo quasi mezzo secolo, diventano accessibili online le voci delle missioni Apollo e Gemini della NASA: la tecnica è basata su un software che, dal 2012 a oggi, ha consentito di analizzare e ricostruire i dialoghi. Descritta sulla rivista Ieee/Acm Transactions on Audio, Speech and Language Processing è stata messa a punto dal gruppo coordinato da John Harold Hansen e Abhijeet Sangwan, dell’universita’ ...

Spazio - missione Mars 2020 della NASA : ecco il look del nuovo rover : Entro tre anni la missione Mars 2020 della NASA partirà alla volta della superficie marziana, con l’obiettivo di trovare segni di antiche forme di vita. Per rispettare queste tempistiche, l’agenzia spaziale americana sta lavorando incessantemente alla sua nuova ‘creatura’, il cui hardware è attualmente in fase di sviluppo presso il Jet Propulsion Laboratory in California. A prima vista – si spiega su Global Science – il rover che ...

Dal Microscopico al Multicellulare : sei storie di Vita che la Nasa vede dallo Spazio : Per quanto ne sappiamo la Terra è, al momento, l’unico Pianeta ad ospitare la Vita. Dai batteri nelle fessure degli oceani più profondi alle scimmie che oscillano tra gli alberi, la Terra ospita la Vita in tutte le diverse dimensioni, forme e colori. Gli scienziati spesso studiano la Terra dal basso, dalla terra stessa, ma alcuni hanno osservato anche i satelliti della Nasa per capire come la Vita cresce nel nostro pianeta. Nel corso degli ...

Spazio : depressurizzazione della capsula Soyuz durante un volo con equipaggio - la NASA spiega cosa è accaduto : Un incidente scampato, che non ha messo in pericolo la vita degli astronauti ma che ha causato problemi di pressurizzazione alla Soyuz. È il verdetto provvisorio emesso dalla NASA a seguito di una riunione dell’Advisory Committee della Stazione spaziale internazionale, riunitosi il 16 ottobre per valutare alcune anomalie sulla navicella segnalate lo scorso aprile. L’astronauta statunitense Thomas Stafford, parte della commissione, ha riferito ...

Spazio : il nuovo razzo della NASA non sarà pronto prima del 2020 : Il nuovo razzo della NASA non sarà pronto prima del dicembre 2019: lo ha reso noto “New York Times“. Il razzo “Space Launch System” dovrebbe sostituire “Saturno 5” che ha portato gli astronauti sulla Luna oltre 40 anni fa. La NASA ha spiegato di non essere in grado di mantenere la scadenza di novembre 2018 per il primo lancio: tra i motivi la necessità di ridurre al massimo i rischi di incidenti ancora ignoti ...

Il lancio del razzo nello Spazio dalla base Nasa. VIDEO - : Il vettore ha "accompagnato" in orbita il satellite coreano che per i prossimi 15 anni fornirà trasmissioni e servizi internet a tutto il Sud Est Asiatico. Una volta terminata la missione, dovrebbe ...

Spazio - la NASA : “sono in arrivo tempi fantastici per l’esplorazione spaziale” : Sono in arrivo “tempi fantastici per l’esplorazione spaziale“: parola della responsabile del Direttorato della NASA per l’esplorazione spaziale della NASA Colleen Hartman, in collegamento del Centro Goddard della NASA. Lo ha detto nella cerimonia di consegna del premio Aspen 2017 assegnato stamattina a Roma presso Palazzo Lancellotti e incentrato sulle ultime grandi scoperte in merito ai buchi neri, ai pianeti esterni al ...