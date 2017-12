Sorpresa | ora il Doctor Who è donna

L'azienda è "in salute" - bonus (a Sorpresa) di tremila euro a tutti i lavoratori : E' una bella storia quella che arriva da Prato: c'è un'azienda in salute, che decide di premiare tutti i dipendenti con un bonus (inatteso) di tremila euro. Sotto...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Video - la canzone di Natale virale : per la ragazza è stata una Sorpresa : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Video, la canzone di Natale diventa virale: web e social impazziti. Le ultime notizie sulla conduttrice e la figlia, nuova coppia comica della Rete(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:07:00 GMT)

Michelle Hunziker e la Sorpresa di Natale per Aurora : 'Mamma ho già l'ansia...'. Il video su Instagram è esilarante : MILANO Una delle coppie più comiche del web torna a far sorridere i fan. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in un nuovo video comico tutto da ridere. Dedicato, neanche a dirlo, al Natale. In realtà,...

La Juve cambia ancora : Sorpresa in attacco - così contro la Roma : Massimiliano Allegri lo farà ancora. Secondo Sky Sport , la Juventus cambia rispetto alle prime indicazioni e conferma il 4-3-3, con Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo. La novità è che rimarrà ancora fuori in campionato Paulo Dybala . Tutta '...

Sci alpino - parallelo Alta Badia 2017 : Hirscher romperà il tabù o sarà ancora Sorpresa? Gli azzurri ci provano : Dopo il gigante di oggi la Gran Risa sarà ancora protagonista nella giornata di domani per il consueto appuntamento con il parallelo. Una gara assolutamente spettacolare e che ha regalato negli ultimi due anni grandissime sorprese. Marcel Hirscher ha dominato quest’oggi in Alta Badia, conquistando il quinto successo consecutivo sulla pista italiana, ma incredibilmente il campione austriaco non è mai riuscito ad andare oltre ad un ...

Licitra : «Che Sorpresa vincere X Factor Ora mi chiamano il Bublé italiano...» : Ascolti la voce flebile ed educata e ti chiedi come sia possibile che Lorenzo Licitra abbia potuto usarla per salire sin lassù, sulla vetta dell'edizione 2017 di X Factor. Questo però accade quando parla. Se nei pressi c'è un microfono e lui lo afferra le cose cambiano, come ha dimostrato la vittoria. «Ero lì sul palco del Forum e quando ho sentito il mio nome dalla bocca di Alessandro Cattelan ho solo pensato a buttarmi in ...

Lecce - Sorpresa : cambia orario il big match Video : La #Serie C, quest'anno più delle altre volte, è davvero difficile da re: stadi non fissi, orari che cambiano in continuazione e gare che spesso cambiano anche giorno. Per non parlare del fatto che, a parte i turni infrasettimanali, si gioca praticamente ogni settimana dal venerdì al lunedì. Insomma, per i tifosi, diventa davvero un'impresa stare accanto alla propria squadra, specie per i cosiddetti trasfertisti che seguono la squadra in tutte ...

I cantanti più twittati del 2017 nel mondo : Justin Bieber - Harry Styles - Niall Horan e qualche Sorpresa : Sul finire del 2017 arriva anche la classifica dei cantanti più twittati nel mondo, all'interno della top10 delle celebrità di calibro mondiale. Quali artisti e gruppi musicali, nel corso del 2017, sono stati più volte menzionati dai fan su Twitter? I cinguettii più frequenti, su scala mondiale, vedono al primo posto della classifica i BTS, la band dei Bangtan Boys, un gruppo sudcoreana che si è formato nel 2013 a Seul. Nel corso dell'anno, i ...

Grano khorasan KAMUT® - tanti benefici per dimagrire - stare in salute e una Sorpresa : Il Gran Kamut è una tipologia ben specifica di Grano protetto da un brevetto e creato con una particolara lavorazione che ne garantisce diversi aspetti

"Levico Sorpresa - partita delicata. Migliorare si può ma non è facile" : Pro Patria pronta alla trasferta di Levico Terme, paesino della Valsugana famoso più per le acque termali che per la squadra di calcio, ma i trentini sono una delle rivelazioni del campionato con un ...