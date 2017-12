Sono un impiegato | non una web star La Boschi mi ha detto | ' E ora faremo scrivere

: RT @ercivettone1: "Sono 8 mesi che me fate annusà sto stagno e questo stava in Spagna? Li mortè" Queste le prime dichiarazioni del cane mol… - mauriandbuddy : RT @ercivettone1: "Sono 8 mesi che me fate annusà sto stagno e questo stava in Spagna? Li mortè" Queste le prime dichiarazioni del cane mol… - xmyskinnylove : Ho impiegato tre quarti d'ora per fare un (1) esercizio di fisica, con inclusi piantini e abbuffata di cioccolato e… - KVLOSSY : Finalmente ho eliminato una persona tossica e inutile dalla mia vita ???????? ho impiegato quattro mesi per farlo ma ci… - GloriaP81 : @uponmyshoulders Se ne rendono conto ma sono così sfrafottenti ed egocentrici da fregarsene, c'ho impiegato quasi 3… - FiliMonte : Ho impiegato mezz'ora per mettermi un orecchino. È normale o sono scemo io ?? ?? -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Si chiama Federico Palmaroli, ha 44 anni, fa l'ed è un fenomeno del web. Se il suo nome non vi dice nulla, il titolo della sua pagina - "Le più belle frasi di Osho" - non potrà lasciarvi indifferenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il romano racconta com'è cambiata la sua vita."Mi chiamano come ospite in Tv, ma non voglio trascurare il mio lavoro principale. E non mi sento affatto una webunnel settore immobiliare, quindi lo relego come un hobby divertente. Mi piace constatare che la gente si affeziona e si identifica nel personaggio trattando un argomento di attualità..."Il suo fulmineo successo su Twitter e Facebook (sul social di Zuckerberg ha più di 670 mila seguaci) gli hanno consentito anche l'ingresso negli ambienti istituzionali e politici."stato invitato a Palazzo Chigi, alcuni mesi fa. Appena ...