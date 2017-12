Sofiya uccisa perché voleva andare a vivere con il medico e avere un figlio

Sofiya - uccisa altrove e gettata in un burrone. "Voleva rifarsi una vita e avere un figlio con un altro" : Dopo il dolore e la conferma è il tempo delle ipotesi. Chi ha ucciso la bella interprete ucraina Sofiya Melnyk? E perchè? A Cornuda in provincia di Treviso il corpo devastato della donna è stato trovato lungo la scarpata del terzo tornante della strada Cadorna, il percorso che collega Romano d'Ezzelino a Cima Grappa,ritrovato da alcuni cacciatori. L'autopsia dovrà confermare i motivi della morte e che sia proprio il ...

Tragedia di Sofiya - autopsia per capire dove e come è stata uccisa : TREVISO - 'Nulla di nulla' è la laconica risposta della legale Chiara Rinaldi, che assiste la famiglia del 50enne trevigiano morto suicida a Cornuda, Pascal Daniel Albanese , su eventuali notizie ...

Sofiya Melnyk è morta/ Giallo di Cornuda : uccisa in un altro luogo e poi gettata nel dirupo? : Sofiya Melnyk è morta, ritrovata in un dirupo sul Monte Grappa: Giallo Cornuda aperto, si attendono esami autopsia per la conferma su cadavere, uccisa in un altro luogo e gettata nel dirupo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 12:09:00 GMT)