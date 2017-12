Sistema 10eLotto ridotto di 13N a G8 valido dal 28 12 2017

Sistema 10eLotto di 13N a G8 valido dal 19/12/2017 : Sistema 10eLotto ridotto di 13 numeri a garanzia dell’ 8, sviluppato in 4 decine, valido a partire dal 19 dicembre 2017. Sistema 10eLotto ridotto elaborato con la seguente condizione, n-2, il Sistema sviluppa 4 decine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 286. Per centrare l’8 devono uscire dieci dei 13 numeri pronosticati, nove i numeri per il 7, otto […]

10eLotto Sistema Ridotto di 15 numeri a garanzia del 7 : 10eLotto Sistema Ridotto di 15 numeri in 6 decine a garanzia del Sette con 10 estratti su 15 numeri selezionati. La matrice 10eLotto Sistema Ridotto di 15 numeri in 6 decine è stata elaborata per tentare di centrare 1 sette indovinando almeno 10 numeri. Per riduzione si intende il procedimento mediante il quale viene selezionate dal Sistema integrale un sottoinsieme […]