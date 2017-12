Sisma : Le casette per le vittime del terremoto? Ecco come si presentano : Continua la polemica inerente alle unità abitative destinate alle vittime del terremoto che ha colpito le Marche e le zone limitrofi. Nello specifico, questa volta a finire nell'occhio del ciclone mediatico sono le cittadine di Visso, Sarnaro e Caldarola, tutti piccoli comuni in provincia di Macerata e vittime di uno degli atroci terremoti che ha colpito l'Italia. Ad alzare il polverone mediatico è proprio il primo cittadino di Sarnaro, il quale ...

A Norcia primo Natale in casette Sisma : (ANSA) - Norcia (PERUGIA), 23 DIC - A Norcia il primo Natale dentro le casette del terremoto ha il sapore della famiglia ritrovata e il colore degli addobbi e delle mille luci che illuminano la notte. ...

Sisma Centro Italia - Dpc : finora consegnate 1.871 casette : Roma, 22 dic. (askanews) Ad oggi, sono stati completati i lavori in 95 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.871 casette, di cui 687 nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 424 in Umbria (...

Natale nelle casette del Sisma : USSITA (MACERATA), 22 DIC - "Ci hanno fatto tornare su prima di Natale, ma ora che facciamo?". Avere finalmente un piccolo focolare domestico dopo quattro traslochi per il terremoto non basta a ...

Sisma - casette vanno in pezzi : Rendo le chiavi e mollo tutto : "Siamo stanchi, sfiniti. Pensiamo di riconsegnare le chiavi e andarcene". È stanca Luigia D'Annibale. Ed è stanco anche suo marito. Una famiglia di sfollati di Arquata del Tronto che dopo tanto penare e l'attesa (infinita) per una casetta di legno che sostituisse le loro abitazioni distrutte dal Sisma, ora si trovano in mano con "casette fatte senza nessun rispetto per chi doveva andarci a vivere". ...

Sono 1693 le casette ai sindaci dei paesi colpiti dal Sisma : Roma, 18 dic. (askanews) Proseguono i lavori per i territori colpiti dal terremoto. Ad oggi, Sono stati completati i lavori in 91 aree e Sono state consegnate ai sindaci 1.693 casette, di cui 687 nel ...

Sisma - consegnate altre 68 "casette" a Norcia e Cascia : Cascia -Con le consegne di oggi ai cittadini di Norcia e Cascia, sale a 398 il numero delle Sae, le soluzioni abitative di emergenza, realizzate in Umbria; altre 17 "casette", già ultimate, sono state ...

Sisma Centro Italia - consegnate 78 casette nelle Marche : Roma, 7 dic. (askanews) consegnate oggi 52 casette a Muccia e 26 nel Comune di Pievetorina, 8 in località Antico e 18 in località La Serra, alla presenza dell'assessore regionale alla Protezione ...

Ad un anno dal Sisma consegnate meno della metà delle casette : La Protezione Civile assicura che entro Natale sarà consegnato l'85% delle cosidette soluzioni abitative. In Umbria, Marche, e Lazio intanto sono arrivati freddo e neve -

Consegnate 14 casette per sfollati Sisma a Tossicia - chiuso secondo lotto lavori : Teramo - Consegnato ieri mattina il secondo lotto di 14 casette antisismiche per gli sfollati della Valle del Chiarino. Circa due settimane fa, era avvenuta la prima consegna di 11 Sae ad altrettante famiglie mentre a breve verrà inaugurato anche il terzo lotto nella frazione di Azzinano. Le nuove Sae presentano migliorie, oltre che estetiche, anche strutturali per sopportare meglio il carico della neve. Alla cerimonia d'inaugurazione, ...

Sisma Centro Italia - consegnato il 33 - 4% delle 'casette' : Roma, 21 nov. (askanews) Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto proseguono i lavori per la realizzazione delle 'casette' (le Sae, Soluzioni Abitative di Emergenza): ad oggi, riferisce ...

Sisma Centro Italia - Borrelli : "Entro l'anno consegnato 80% casette" : Il capo della Protezione civile ha spiegato che nelle zone del terremoto ci sono ancora 2,3 milioni di tonnellate di macerie in strada

Sisma - Borrelli : entro l'anno 80% casette : 12.51 "entro la fine dell'anno, salvo imprevisti, contiamo di consegnare l'80% delle casette" nella aree del centro Italia colpite dal terremoto". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. "Non è normale che dopo oltre un anno le case che hanno riportato solo lievi danni in seguito al terremoto e che sono dunque state classificate come 'B' non siano state riparate" ha aggiunto.