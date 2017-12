Sipario sulla legislatura | Gentiloni passa palla a Mattarella

Domani Sipario sulla legislatura : Gentiloni - Grasso e Boldrini da Mattarella per certificare lo stop anche sullo ius soli : Nemmeno l'ultimo appello della minoranza Dem a non chiudere la legislatura per provare ad approvare lo ius soli produrrà effetti. Il count down avviato al Quirinale si prepara a scoccare l'ora 'x' già Domani. Con grande imbarazzo in maggioranza Pd.Dopo la conferenza di fine anno di Paolo Gentiloni, lo stesso premier dovrebbe salire al Colle per un colloquio informale con Sergio Mattarella. Servirà ad allestire il capezzale ...

F1 - Su il Sipario sulla Sauber-Alfa Romeo - Marchionne svela : 'ecco chi saranno i piloti' : Presente anche il presidente della FIA Jean Todt, felice per il ritorno in Formula 1 del marchio Alfa Romeo: 'Oggi siamo qui ad annunciare un accordo molto importante per il mondo della Formula 1. ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - presentazione percorso in DIRETTA : si alza il Sipario sulla Corsa Rosa! Il tracciato - tutte le tappe e le città : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione del Giro d’Italia 2018. Oggi conosceremo il percorso della prossima Corsa Rosa, si alzerà il sipario sul tracciato che sarà assoluto protagonista il prossimo mese di maggio quando i migliori ciclisti al mondo si daranno battaglia a caccia del Trofeo Senza Fine. Stando alle indiscrezioni della vigilia si preannuncia un percorso particolarmente duro, caratterizzato dalla presenza ...

Turismo : Courmayeur alza il Sipario sulla stagione invernale : Courmayeur rinnova l’appuntamento con Welcome Winter 2018 l’8 Dicembre, per dare ufficialmente il via alla stagione invernale italiana con un evento magico e coinvolgente. Ad animare l’evento saranno Federico Russo e Rosaria Renna, insieme a ospiti d’eccezione come la special guest Nina Zilli e le voci del coro gospel The Gospel Friends Reunion. Courmayeur, 21 Novembre 2017 – Sarà l’8 Dicembre la data in cui a Courmayeur verrà inaugurata la ...

Il Teatro Concordia alza il Sipario sulla nuova Stagione di Prosa : Una Stagione che propone spettacoli di grande qualità e conferma la bontà della collaborazione tra il Comune e il Teatro Stabile dell'Umbria. Un cartellone che è frutto anche di una interlocuzione con la scuola e le ...

Si alza il Sipario sulla Coppa del Mondo - parte da Soelden il cammino azzurro verso PyeongChang 2018 : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino e parte da Soelden il cammino degli azzurri dello sci alpino verso i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Le prime a debuttare sul ghiacciaio del Rettenbach saranno le azzurre ...