Sicilia | per protesta contro gli stipendi d' oro si dimette l' assessore regionale

Bellocchio - casting in Sicilia per il nuovo film : Si svolgerà tra Palermo e Catania una fase del casting per il nuovo film di Marco Bellocchio. In parte sarà girato in Sicilia, inizieranno nel 2018 e si cercano attori e attrici Siciliani dai 25 anni ...

Regione Sicilia - Musumeci perde il primo assessore. Figuccia lascia in polemica con Miccichè : Pronti, via. Neanche il tempo di iniziare e la giunta regionale di Musumeci perde il primo pezzo: Vincenzo Figuccia si dimette da assessore regionale all’Energia, in polemica con Gianfranco Miccichè. “Oggi più che mai – dice – sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi ...

Cinema : casting in Sicilia per il nuovo film di Bellocchio : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Si svolgerà tra Palermo e Catania una fase del casting per il nuovo film di Marco Bellocchio. Le riprese del film, che in parte sarà girato in Sicilia, inizieranno nel 2018 e si cercano attori e attrici Siciliani dai 25 anni in su. I requisiti per partecipare alle sele

Sicilia : al via seduta Ars per eleggere Presidenze Commissioni parlamentari : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - E' iniziata la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana per eleggere le Presidenze delle Commissioni parlamentari di Palazzo dei Normani. Nella scorsa seduta, prima di Natale, il Presidente Ars, Gianfranco Miccichè, aveva rinviato la seduta perché, non erano ancora st

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Natale in Sicilia per il gieffino - l'argentina sola a Milano? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero passare il loro pimo Natale separati visto che il gieffino ha una serie di impegni in Sicilia, l'argentina rimarrà sola a Milano?(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 05:45:00 GMT)

Centro Sperimentale di Cinematografia "Sicilia : Pasquale Scimeca è il nuovo direttore didattico : Roberto Andò è scrittore, saggista, regista di spettacoli teatrali, di opere liriche e di film importanti come Il manoscritto del principe (2000), Il cineasta e il labirinto (2002), Viva la libertà (...

TERREMOTI - “SI SPACCA” IL MAR IONIO/ Scoperte le faglie che spiegano le “scosse” tra Sicilia e Calabria : TERREMOTI, "finestra" sotto il Mar IONIO: la scoperta italiana che spiegherebbe l'allontanamento lento della Sicilia dal resto dell'Italia e i sismi nella zona.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 23:06:00 GMT)

Scoperta Cnr : 'finestra' sotto Mar Ionio spiega il distacco Calabria-Sicilia. Ingv : ora sorvegliamo : Un sistema di spaccature profonde, una vera e propria 'finestra' sotto il mar Ionio è stata individuata dai ricercatori del Cnr. Una Scoperta importante che contribuisce a spiegare il lento ma progressivo allontanamento della Sicilia dalla Calabria e l'alto rischio di terremoti nella zona. Soddisfazione anche dell'Ingv che ha contribuito alla ricerca: ora è possibile monitorare il sistema

Scoperto perché Sicilia è sempre più lontana da Italia - con rischi terremoti : "Grazie a questa scoperta - prosegue Alina Polonia - l' Arco Calabro, il sistema di subduzione tra Africa ed Europa nel Mar Ionio, ha un importante primato: è l'unica regione al mondo in cui sia ...

