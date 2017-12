Sicilia | nuove frecciate di Figuccia Udc contro Miccichè | sono in tanti a pensarla come

Sicilia : Miccichè - dopo il fuggi fuggi dei dirigenti concorsi per nuove assunzioni Ars (4) : (AdnKronos) - Capitolo a parte le polemiche e le divisioni interne al Pd per l'appoggio di quattro deputati all'elezione di Miccichè alla Presidenza dell'Ars. Antonello Cracolici li ha definiti "quattro utili idioti". "E' vero - dice Miccichè - Io ho tentato un accordo che, però non è riuscito. Perc

Sicilia : Miccichè - dopo il fuggi fuggi dei dirigenti concorsi per nuove assunzioni Ars (2) : (AdnKronos) - Seduto alla sua scrivania nella Torre Pisana, ancora sguarnita, con il telefono cellulare che squilla in continuazione, Gianfranco Miccichè, in jeans, camicia e maglioncino di cachemire grigio, spiega quali sono "le prime cose da fare, e anche subito". E annuncia: "Con me l'aula inizie

Lavoro : da beni del demanio nuove opportunità per la Sicilia : A Siracusa, invece, al faro di Punta del Pero "nascerà un centro per gli sport nautici per persone con disabilità motoria, sensoriale e relazionale". Visto il successo dei bandi sui fari, l'Agenzia ...

Matteo Renzi non molla - anche dopo la batosta Siciliana intende rimanere al suo posto ed annuncia nuove alleanze : L’ennesima sconfitta subita dal Pd alle ultime elezioni siciliani non hanno fatto cambiare idea al segretario nazionale Matteo Renzi per un eventuale cambio di rotta del partito. “Nessuna rinuncia quale candidato leader alle Politiche della prossima primavera, ha dichiarato subito dopo…Continua a leggere →

In Sicilia nuove scintille fra FI e M5s. Stasera cena fra Berlusconi - Salvini e Meloni : 'Se non vi piacciono non li votate' replica il leader di Forza Italia sui cosiddetti 'impresentabili'. Poi annunciato un accordo di governo con Lega e FDI, ma Salvini e la Meloni frenano: 'Non deve ...

Sicilia - esplosioni sullo Stromboli : possibili nuove eruzioni : ' Alle 9.29 (ora italiana), sullo Stromboli si è verificata una sequenza esplosiva della durata complessiva di circa 3 minuti, con caratteristiche simili a quella avvenuta lo scorso 23 ottobre ' . A ...