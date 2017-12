Sicilia | Figuccia si dimette da assessore

Regione Sicilia - Musumeci perde il primo assessore. Figuccia lascia in polemica con Miccichè : Pronti, via. Neanche il tempo di iniziare e la giunta regionale di Musumeci perde il primo pezzo: Vincenzo Figuccia si dimette da assessore regionale all’Energia, in polemica con Gianfranco Miccichè. “Oggi più che mai – dice – sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi ...

Sicilia : capigruppo maggioranza a Figuccia - stop a polemiche strumentali : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - "Vorremmo consigliare all’assessore Figuccia di impegnare le sue energie in modo prevalente, se non esclusivo, nell’attività amministrativa di governo, nei settori delicati che gli sono stati affidati, evitando di alimentare polemiche strumentali su argomenti che non s

Sicilia - Figuccia sugli stipendi d'oro : 'La maggioranza prenda una posizione' : ... che assume, tra le altre, anche una funzione da garante, avrebbe dovuto sentire la maggioranza e anche le opposizioni prima di prendere una posizione che condiziona l'intera linea politica. Lui si ...

Caos centrodestra in Sicilia - Figuccia (assessore Udc) : 'Errore Miccichè presidente Ars' : So solo che serve compattezza, buon senso e lealta' politica se si vogliono raggiungere i traguardi e gli obiettivi di cui la Sicilia ha bisogno. Non lavoriamo per il re di Prussia ma per il bene ...

Sicilia : nuove frecciate di Figuccia (Udc) contro Miccichè - sono in tanti a pensarla come me (2) : (AdnKronos) - Non vuole neppure replicare alle parole, dure, del commissario Udc, Giuseppe Naro. "Qualunque uomo politico di ispirazione cristiana - dice Figuccia - dovrebbe avere come priorità i temi della vicinanza alla gente che soffre e questi sono i miei temi". Non si aspetta, invece, un interv