Si alza il sipario su Sardinia Anima mundi

Domani al PalaBadminton di Milano si alza il sipario sullo Yonex Italian International 2017 : Nel doppio maschile a rappresentare i colori Azzurri saranno Lukas Osele insieme a Kevin Strobl (90° al mondo), Fabio Caponio in coppia con Giovanni Toti e Wisnu Haryo Putro con Gianmarco Bailetti. ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2017-2018 : si alza il sipario! In acqua tre squadre italiane : Scatta nel week-end la massima competizione a livello continentale per quanto riguarda la Pallanuoto femminile: dopo il turno infrasettimanale infatti si bloccano i campionati per dar spazio all’esordio dell’Eurolega. Prima fase a gironi, quattro raggruppamenti da quattro squadre ognuno in concentramenti diversi, le migliori due di ogni gruppo volano al turno successivo. Una tre giorni dunque durissima e dall’altissima ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - presentazione percorso in DIRETTA : si alza il sipario sulla Corsa Rosa! Il tracciato - tutte le tappe e le città : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione del Giro d’Italia 2018. Oggi conosceremo il percorso della prossima Corsa Rosa, si alzerà il sipario sul tracciato che sarà assoluto protagonista il prossimo mese di maggio quando i migliori ciclisti al mondo si daranno battaglia a caccia del Trofeo Senza Fine. Stando alle indiscrezioni della vigilia si preannuncia un percorso particolarmente duro, caratterizzato dalla presenza ...

Turismo : Courmayeur alza il sipario sulla stagione invernale : Courmayeur rinnova l’appuntamento con Welcome Winter 2018 l’8 Dicembre, per dare ufficialmente il via alla stagione invernale italiana con un evento magico e coinvolgente. Ad animare l’evento saranno Federico Russo e Rosaria Renna, insieme a ospiti d’eccezione come la special guest Nina Zilli e le voci del coro gospel The Gospel Friends Reunion. Courmayeur, 21 Novembre 2017 – Sarà l’8 Dicembre la data in cui a Courmayeur verrà inaugurata la ...

Si alza il sipario - Catanzaro-Cosenza tra poche ore in scena : di Maurizio Martino In una cornice di pubblico che sarà quella delle grandi occasioni, ci si appresta a vivere "IL DERBY" per eccellenza, quello più sentito, quello più coinvolgente e maggiormente ...

Si alza il sipario sul 'Mare di Natale' sangiorgese - il clou con Cristina D'Avena : Torna anche la manifestazione Brick & Build, la mostra dei mattoncini Lego dal 6 al 7 gennaio al palazzetto dello sport. "La Confcommercio ha proposto un progetto d'intesa con la Pro Loco che si ...

Teatro Palladium - Roma Tre Orchestra alza il sipario : Nel 2002 infine, l'intero spartito originale della Nona Sinfonia di Beethoven fu dichiarato Memoria del Mondo dall'UNESCO. Essa raccoglie le estreme idee etiche ed estetiche del Maestro, nei quattro ...

Il Teatro Concordia alza il sipario sulla nuova Stagione di Prosa : Una Stagione che propone spettacoli di grande qualità e conferma la bontà della collaborazione tra il Comune e il Teatro Stabile dell'Umbria. Un cartellone che è frutto anche di una interlocuzione con la scuola e le ...

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo - parte da Soelden il cammino azzurro verso PyeongChang 2018 : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino e parte da Soelden il cammino degli azzurri dello sci alpino verso i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Le prime a debuttare sul ghiacciaio del Rettenbach saranno le azzurre ...

Cosenza. Si alza il sipario sulla rassegna "L'Altro Teatro" : ... ben 14 spettacoli e due grandissime produzioni di scala mondiale "Battlefield" di Peter Brook e "Un amore esemplare" di e con Daniel Pennac " e continuano " grazie al bando regionale che ci siamo ...