Sgozzato nel suo garage Si cerca tra gli amici stretti

Milano - Sgozzato nel garage di casa : "Sorpreso e aggredito alle spalle" : Si concentrano nella cerchia delle relazioni della vittima le indagini dei carabinieri sulla morte di Michelangelo Redaelli, 54 anni, trovato morto con la gola tagliata nel suo box sabato sera a ...

Milano - Sgozzato nel garage di casa : l'uomo era atteso a una cena da alcuni amici : Un cinquantaquattrenne è stato trovato morto nel suo box, nella tarda serata di ieri, a Solaro (Milano). Ad ucciderlo un profondo taglio alla gola, provocato presumibilmente con un grosso...

