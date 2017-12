Serie C | classifica spettatori | ecco le regine del girone di andata

Basket - Serie A 2017-2018 : Milano batte Brescia e accorcia la classifica. Venezia la spunta in volata su Sassari : Turno di Santo Stefano nella Serie A di Basket 2017-2018. Dopo gli anticipi pre-natalizi, con le vittorie di Trento e Torino su Pistoia e Reggio Emilia, la 12a giornata è proseguita con il big match tra la capolista Brescia e l’Olimpia Milano, nello scenario del Forum. La partita sembrava sorridere alla Leonessa, contro un EA7 davvero poco in palla. Nel finale, però, proprio sul più bello, la squadra di Andrea Diana si è spenta, non ...

Serie A - la classifica “senza Var” : ecco come varierebbe in vetta… : Il Var è una vera e propria innovazione introdotta quest’anno nel nostro calcio. Al di là di sparute polemiche arrivate sopratutto da casa Lazio, la tecnologia applicata al calcio non può che far bene al nostro amato sport. Toglie di mezzo molti dubbi in merito a situazioni scabrose e ricordiamo che è attivo solo da pochi mesi, pian piano verrà perfezionato riducendo ancor di più gli errori arbitrali. Vediamo però come sarebbe stata ...

Basket - Serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest : ...30 Givova Scafati Remer Treviglio 0 0 PalaMangano 29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella Cuore Napoli Basket 0 0 Biella Forum 29/12/2017 20:30 Leonis Roma NPC Rieti 0 0 Palazzetto dello Sport Roma 30/12/...

18^ giornata Serie A : risultati e classifica 23-12-2017 : La 18^ giornata ci restituisce un natale amaro per le milanesi, entrambe nuovamente battute alla vigilia del derby, ma anche una lotta per lo scudetto che sembra doversi restringere nuovamente a due contendenti. In coda ennesima beffa per il Benevento, mentre il Crotone torna a casa con ben quattro reti in saccoccia. 18^ giornata Serie A: sintesi La sfida del Bentegodi ci regala (quasi) inaspettatamente un grande spettacolo con continui ...