Serie B | Parma-Spezia 0-0 Quarto pareggio di fila per gli emiliani

Serie B - Parma-Spezia 0-0 : nessun gol al Tardini. Lucarelli espulso al 42' del primo tempo. HIGHLIGHTS : Parma-Spezia 0-0 PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo (63' Sierralta); Dezi, Scozzarella, Scavone; Insigne, Baraye (63' Nocciolini), Di Gaudio. Allenatore: D'Aversa SPEZIA ...

Serie B - calendario e orari 21giornata : anticipo a Parma : Nemmeno il tempo di smaltire le feste che è già tempo di Serie B, campionato atteso dagli ultimi 90' del girone d'andata prima della sosta invernale. Si ripartirà dal prossimo 20 gennaio, data che ...

Probabili Formazioni Parma-Spezia Serie B 27-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Parma-Spezia 21^Giornata Serie B, 27 Dicembre ore 20:30: D’Aversa lancia Barillà dal 1′, mentre per Gallo unico ballottaggio tra Forte e Marilungo. Al Tardini il Parma di D’Aversa, reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Bari nello scontro di altissima classifica, ospita uno Spezia che arriva da un’importantissima vittoria sull’Avellino, forse con il senno di poi scontata ma ...

Video/ Bari Parma (0-0) : highlights della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Bari Parma (risultato finale 0-0): gli highlights della partita della 20^ giornata della Serie B. Deludente pareggio a reti bianche al San Nicola.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:16:00 GMT)

Bari-Parma 0-0 : poche emozioni e nessun gol al San Nicola nel match clou di Serie B : Bari e Parma non si fanno male nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B : al ' San Nicola ', termina 0-0 la sfida tra i biancorossi di Fabio Grosso e i crociati di ...

Serie B - pareggiano Palermo - Bari e Parma. Ne approfitta il Frosinone : pareggiano le prime otto tranne il Frosinone: Palermo, Bari e Parma rallentano e i ciociari superano pugliesi ed emiliani e si piazzano al secondo posto in classifica a due punti dalla vetta. ...

Serie B show : frena il Palermo - Bari e Parma non si fanno male - super Foggia - la Ternana vince e Pochesci si salva : 1/47 LaPresse/Settonce Roberto ...

Probabili Formazioni Bari-Parma Serie B 21-12-2017 : Bari-Parma, Probabili Formazioni 20^ Giornata Serie B, 21 dicembre ore 20:30. Busellato e non Iocolano per i pugliesi di Grosso, che rilancia Cisse in attacco. Per D’Aversa, invece, fiducia ancora ai titolarissimi. Al San Nicola il Bari di Fabrio Grosso, reduce dall’importante successo esterno sul Perugia, ospiterà la migliore delle neopromosse di quest’anno, ovvero il Parma di Roberto D’Aversa, che ...

Serie B - 19^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Prima fuga del Palermo - si rialza il Bari - frena il Parma! : 1/46 LaPresse/Anastasi Davide ...

Serie B : Parma e Frosinone al comando : ROMA, 9 DIC - Classifica di Serie B dopo la 18/a giornata (Bari-Palermo domani alle 17.30): Parma e Frosinone 30; Bari, Palermo e Empoli 29; Cittadella 28; Cremonese e Venezia 27; Carpi 24; Perugia, ...

Serie B - il Frosinone in testa con il Parma mentre il Cittadella è raggiunto allo scadere. Per Cosmi debutto con un pari : In questa Serie B sempre senza padroni, Frosinone e Cittadella raggiungono in testa il Parma, ma domani il Bari battendo il Palermo tornerebbe solo al vertice. allo stadio Benito Stirpe, il Brescia ...

Serie B : il Frosinone aggancia il Parma in vetta. Pari Pro Vercelli : 1 di 6 Successiva ROMA - Dopo gli anticipi di ieri con il poker del Cesena contro il Pescara, la vittoria dello Spezia sul Foggia e i pareggi di Novara-Cremonese e Ternana-Parma, torna in campo la ...

Serie B : il Frosinone raggiunge il Parma - vince anche l'Empoli : Al Benito Stirpe, Citro e Dionisi piegano 2-0 il Brescia, Donnarumma regala l'1-0 al Carpi. L'Avellino riprende il Cittadella: 2-2 con doppietta di Laverone

Serie B - Ternana-Parma 1-1 : Tremolada risponde a Di Gaudio : TERNI - Finisce 1-1 Ternana-Parma, uno dei quattro anticipi della 18esima giornata del campionato di Serie B. Ospiti in vantaggio al 20' con un bel destro a giro di Di Gaudio. A un quarto d'ora dalla ...