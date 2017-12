Serie A 19 esima giornata Crotone – Napoli stadio Ezio Scida venerdì 29 dicembre ore

Serie A - gli arbitri della diciannovesima giornata : Inter-Lazio a Rocchi : Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata: Inter-Lazio a Rocchi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A, GLI arbitri della diciannovesima giornata – Giro di boa in Serie A. Nel prossimo week-end conosceremo la squadra ‘Campione d’Inverno’ di questa stagione: in programma l’ultima giornata d’andata. Sarà sfida a ...

Risultati Serie A diciottesima giornata di campionato : Ieri sera si è giocata la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La partita più attesa di tutta la giornata è stata sicuramente quella tra la Juventus e la Roma. Alla fine il risultato ha premiato gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno saputo vincere contro la squadra allenata da Di Francesco. Il gol che dato i tre punti alla Juventus è stato quello dell'ex giocatore della Roma. Stiamo parlando proprio di Benatia che è riuscito a ...

Anticipo Serie A 18.esima giornata Crotone bello nel primo tempo distratto in difesa nella ripresa umiliato dal dominio della Lazio : Lazio 4 Crotone 0 Marcatori: Lukaku 55°, Immobile 77°, Lulic 85°, Felipe Anderson 87° Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, De Vrij, Wallace, Marusic, Parolo, Murgia (Lulic), Lukaku, Milinkovic-Savic (Leiwa), Luis Alberto (Felipe Anderson), Immobile. All. Simone Inzaghi Crotone(4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni),…Continua a leggere →

Serie A - risultati e classifica della 18esima giornata : Ieri Bologna e Fiorentina hanno vinto in trasferta, oggi giocano tutte le altre, e c'è Juventus-Roma The post Serie A, risultati e classifica della 18esima giornata appeared first on Il Post.

Serie A - 18esima giornata : dove vedere Juventus-Roma in Tv e in streaming : L’incontro clou della 18esima giornata è certamente quello in programma all’Allianz Stadium e che chiude il turno di Serie A. A Torino, infatti, si sfidano infatti la Juventus pluricampione d’Italia e la Roma di Eusebio di Francesco, reduce dall’inaspettata eliminazione in Coppa Italia ad opera del Torino. Fischio d’inizio sabato 23 dicembre alle 20.45. dove […] L'articolo Serie A, 18esima giornata: dove ...

Pronostici 18esima giornata di Serie A : La 18esima giornata di calcio di serie A prenatalizia apre i battenti di venerdì con i primi due anticipi Chievo-Bologna delle 18:00. Entrambe le squadre provengono da due pesanti sconfitte, Il Chievo contro un ritrovato Crotone, il Bologna contro una Juventus in gran forma. Partita delicata e apertissima ma con il Chievo che vorrà fare una bella figura davanti al proprio pubblico. Segno consigliato 1X o No Goal. Posticipo serale che vede invece ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 18esima giornata : Immobile - Dybala e Icardi : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 18esima giornata: Immobile, Dybala e Icardi. Il Natale non poteva essere più bello quest’anno, campionato di Serie A e Fantacalcio(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 02:16:00 GMT)

Biglietti Milan-Atalanta (23 dicembre) : come acquistare i tickets per la diciassettesima giornata di Serie A : diciassettesima giornata per il campionato di Serie A: siamo quasi al giro di boa, ci avviciniamo alla chiusura del girone di andata. Si gioca anche in concomitanza con le festività natalizie: sabato 23 dicembre alle 15.00 appuntamento a San Siro per il derby lombardo tra Milan ed Atalanta. I rossoneri di Rino Gattuso vogliono riscattare la clamorosa sconfitta arrivata settimana scorsa a Verona. Donnarumma e compagni stanno vivendo un periodo ...

