Sergio Pirozzi canta ' Una Vita da Mediano' a Radio Rock

"Da sempre un cane sciolto I politici vogliono solo i privilegi" Lazio - Sergio Pirozzi ad Affari : Una diplomazia che non ti aspetti da un uomo che non ha certo studiato le buone maniere dalla compianta Donna Letizia, ma che è sempre stato sul territorio, come dice lui, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Equilibrato nella scelta Segui su Affaritaliani.it

Sergio Pirozzi : 'Ecco il mio partito'. Il simbolo? Uno scarpone : Uno scarpone. E, sotto, la scritta ' Sergio Pirozzi presidente'. Il sindaco di Amatrice rompe gli indugi e lancia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio, dove nel 2018 si ...

Regione Lazio - Sergio Pirozzi sfida il centrodestra e si candida ufficialmente : “Le primarie? Potevano farle prima” : Il mister va avanti per conto suo, ma la squadra è già decisa a non seguirlo più. Non è la cronaca della sciagurata eliminazione della Nazionale italiana di calcio dai mondiali del 2018, ma quella della polveriera in cui è finito il centrodestra nel Lazio. Una situazione esplosiva che ora rischia di minare anche gli equilibri a livello nazionale. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, si è ufficialmente candidato alla presidenza della Regione ...

Sergio Pirozzi risponde al fuoco amico dopo la candidatura : 'Nervosi e rosiconi' : Secondo Pirozzi, le dottoresse 'farebbero benissimo alla carovana di nasi storti, ai professori, ai critici, ai rosiconi ' che contestano la sua scelta politica. Comunque sia, Pirozzi si dice ' molto ...

Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi si candida nel Lazio : con me sindaci e professionisti : Io vengo da un mondo di centrodestra che non rinnego, ho sempre fatto il sindaco facendo scelte apparentemente contrarie alle `chiacchiere nazionali´, una cosa sono i fatti, una cosa le ...

Sergio Pirozzi si candida alla Regione Lazio con una lista civica : la Meloni cerca di ricucire con gli alleati : alla fine Sergio Pirozzi si candiderà alla presidenza della Regione Lazio, ma se godrà del sostegno dei partiti di centrodestra è ancora tutto da vedere. Il sindaco di Amatrice, iscritto a Fratelli d'...

Regionali Lazio - Sergio Pirozzi si candida alla presidenza : Fine dei retroscena, degli ammiccamenti e dei passi indietro. Ora è arrivata l'ufficialità: Sergio Pirozzi si candida alla presidenza della Regione Lazio con una sua lista civica,

Rieti - tutto esaurito per la presentazione del libro di Sergio Pirozzi : 'Regionali? Comprate il libro - non sono sprovveduto da annunciare ... : Poi però, nella dedica ai figli, richiama alla necessità dell'impegno politico, 'perché non si può pensare che la politica é per gli zozzoni '. 'Pensate se ero così sprovveduto da annunciare la mia ...

Sergio Pirozzi difende gli ultrà della Lazio : "Una minoranza non può gettare fango sul loro grande cuore" : "Una piccola minoranza non può gettare fango sul grande cuore degli ultrà". Così il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi ha commentato la vicenda delle immagini di Anna Frank vestita con la maglia della Roma diffuse dagli ultrà Lazio. Pirozzi - che insistenti voci danno come pronto a candidarsi a governatore della Regione Lazio – è intervenuto a difesa degli ultrà bianco celesti durante la ...

Sergio Pirozzi a Libero - parla il possibile candidato alla regione Lazio per il centrodestra : Lo sa che lei è il nome più accreditato per il centrodestra? 'Che c' entrano le elezioni con il libro, che racconta la mia vita precedente? Venticinque anni nel mondo del calcio, per una notte sono ...

Sergio Pirozzi alla Regione Lazio? È possibile - FOTO : ... in contrapposizione con chi invece è solito indossare i mocassini, con un riferimento neppure troppo velato a un certo modo di fare politica . La debolezza delle istituzioni Lui il suo modo, invece, ...

“La Scossa dello Scarpone” : il 24 ottobre la presentazione del libro del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi : In data 24 ottobre 2017, presso il Salone delle Fontane – Zona Eur – Via Ciro il Grande 10/12, 00144 Roma, alle ore 17:30 sarà presentato il libro “La Scossa dello Scarpone” di Sergio Pirozzi, edito da Armando editore, Roma, 2017. Moderano l’incontro il giornalista Giuseppe Malara e la conduttrice Elisa Isoardi. Oltre all’autore, parteciperanno personaggi delle Istituzioni, della Protezione Civile, delle Forze Armate, della Ricerca e ...