Sentenza Adunanza plenaria | maestre occupano USR Piemonte e Lombardia

: Il 20 dicembre è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato: l’Adunanza plenaria ha stabilito che i diplomati... - reportpistoia : Il 20 dicembre è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato: l’Adunanza plenaria ha stabilito che i diplomati... - giurava : RT @dcfilip11: Desidero esprimete la mia amarezza per l'assurda sentenza dell'adunanza plenaria che inventandosi non so cosa ha letteralmen… - mugugnoge : @SimonaMalpezzi ho letto i suoi commenti sulla vergognosa vicenda della sentenza dell'adunanza plenaria sui diploma… - dcfilip11 : Desidero esprimete la mia amarezza per l'assurda sentenza dell'adunanza plenaria che inventandosi non so cosa ha le… - Charlie_Carla76 : Gentile ricorrente, ti informiamo che l'Adunanza Plenaria ha pubblicato ieri la sentenza relativa... -

Leggi la notizia su scuolainforma

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Ultime notizie 27 dicembre 2017 – Iniziano le proteste dopo ladell’del Consiglio di Stato. Lo scorso 20 dicembre la clamorosadell’ha praticamente decretato l’espulsione dalle GaE degli insegnanti precari in possesso del titolo magistrale ante 2002. In pratica, per questi lavoratori significherà perdere per sempre l’opportunità di entrare … L'articoloUSRproviene da Scuolainforma.