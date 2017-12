Selezionati 2 artisti italiani per la mostra International Surrealism Now

68 artisti Selezionati per Sanremo Giovani : da GionnyScandal a Davide Mogavero - I Desideri e Silver - i cantanti verso il Festival di Sanremo 2018 : Saranno 68, non 60, come previsto dal regolamento, i Giovani artisti che si esibiranno a Roma a novembre per sostenere l'audizione verso il Festival di Sanremo 2018, categoria delle Nuove Proposte. Per volere del direttore artistico Claudio Baglioni, l'elenco dei prescelti si allunga. Rispetto ai 60 previsti dal regolamento, ci saranno 8 artisti in più alle audizioni dal vivo previste per il 6 novembre a Roma e a questi si aggiungerà il ...