Se il Natale è quello che senti

Dopo il Concerto di Natale - al Teatro Unione arriva quello di Capodanno : Uno spettacolo meraviglioso applaudito da centinaia di spettatori che da giorni avevano fatto annunciare il "sold out" per il Concerto di Natale, Suoni per il mondo. Un nuovo entusiasmante successo per l'associazione XXI secolo, incaricata dall'amministrazione comunale di donare la magia della musica in prossimità delle festività natalizie, ricevendo una ...

Futmas Fifa 18 : EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere : Il Natale si avvicina sempre di più ed Electronic Arts ha deciso di celebrarlo anche in Fifa: sta per arrivare Futmas su Fifa 18! Che cosa è Futmas? Futmas è un evento annuale creato da Electronic Arts per celebrare la stagione natalizia ed è stato organizzato per la prima volta con Fifa 13. In genere durante […] L'articolo Futmas Fifa 18: EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere sembra essere il primo su I Migliori ...

Il "Natale particolare" a Brindisi - quello di chi ha "i polmoni pieni" e lotta - lotta - per far riflettere sui danni ambientali e alla salute ... : Sentimenti condivisi, in momenti particolari, dove, anche e soprattutto, una comunita' dovrebbe unirsi e riflettere, su se stessa e come va il mondo. Ma, purtroppo, non tutte le famiglie ...

Pistoni : "un sereno Natale ed un anno nuovo migliore di quello terminato" : Gli ultimi dati Istat certificano l'uscita dalla crisi economica per la nostra economia ma non dal punto di vista sociale con fasce di popolazione che, o perché espulse dal mondo del lavoro o perché ...

Roma - guida alla Vigilia di Natale tutto quello che c è da sapere per chi resta in città : A Explora, dalle 10 alle 16.45 i bambini dai 3 agli 11 anni possono prendere parte a laboratori di bricolage e scienza fai da te, metre gli appassionati della cucina possono cimentarsi coi biscotti a ...

Il Natale celestiale di Massimiliano Locatelli e quello da cani di Francesco Mondadori : Mi sono sentita quasi in paradiso, sfiorando con un dito la volta celestiale. Ho palleggiato a tennis nella navata della chiesa, ho dipinto in sacrestia candidi putti e ho ballato tecno music sull’altare. E’ così che Massimiliano Locatelli, architetto e interior decorator, geniale, nella chiesa sconsacrata di San Paolo in Converso, già sede del suo mega studio CLS (con le socie Giovanna Cornelio e Annamaria Scevola) ha allestito una mise en ...

Corsa al regalo di Natale : ecco tre semplici regole per 'azzeccare' quello giusto : ... ecco la terza ed ultima importantissima regola: la scelta migliore è di non regalare oggetti ma esperienze, quindi biglietti per concerti o per spettacoli teatrali, un invito a cena fuori, un week ...

Alberi di Natale - altro che ‘Spelacchio’. Quello caricato sul tettuccio di quest’auto è imbarazzante : Nello stato del Montana alcuni automobilisti riprendono un uomo che trasporta sul tettuccio della macchina un gigantesco albero di Natale, con tanto di radici e già completamente addobbato. Lo avrà comprato così per risparmiare tempo o lo avrà sradicato furtivamente? Il video ha scatenato l’ironia della Rete, dove si rincorrono le ipotesi più assurde L'articolo Alberi di Natale, altro che ‘Spelacchio’. Quello caricato sul ...

