Scuola | la Manovra è un' occasione mancata per sanare le deficienze

Dai precari della Scuola al bonus bebè : ecco le novità della manovra : Dall'ampliamento dell'Ape social ad altre 4 categorie di lavoratori gravosi al passo indietro sul bonus bebè che viene finanziato solo per il 2018, dalla stabilizzazione dei precari della scuola alla ...

Dal bonus bebé ai precari della Scuola La Manovra passa alla Camera Le novità : Il voto finale sulla legge di Bilancio in aula a Montecitorio, poi la legge di bilancio passerà al Senato per un veloce passaggio: il sì definitivo è previsto entro sabato 23. Ecco tutte le novità più importanti e le conferme della Manovra 2018

Manovra : arriva super-bonus all’85% sui lavori condominiali. Stop a maxiconguagli in bolletta. Graduatorie Scuola prorogate di un anno : Via libera all'emendamento che vieta le maxi bollette per le utenze dei servizi luce, gas e acqua, dovute a conguagli di molti mesi anche riferiti a periodi molto indietro nel tempo. Attesa per le proposte di modifica del relatore Francesco Boccia (Pd) su web tax e digitale...

Manovra - bollette e uscita da Scuola senza adulti a rischio : Dalle disposizioni in materia di uscita di scuola per gli studenti under 14 , all'estensione degli sconti fiscali per gli affitti pagati dalle famiglie degli studenti fuori sede, passando per la ...

Studenti in piazza in 40 città italiane contro la manovra e l’alternanza Scuola-lavoro : Dopo lo sciopero contro l’alternanza scuola-lavoro del 13 ottobre, gli Studenti sono tornati in piazza in quaranta città con gli «Stati generali dello sfruttamento» rilanciando la protesta contro le forme anomale di ASL e i continui tagli dei finanziamenti per scuola e università. In mattinata si sono svolti i cortei studenteschi, promossi da Rete...

Studenti “in mutande”a Roma per protestare contro la manovra : “La Scuola non ci lascia nemmeno i vestiti” : Circa duemila Studenti hanno manifestato a Roma contro l’alternanza scuola-lavoro e i provvedimenti della manovra finanziaria riguardanti la pubblica istruzione. “Simbolicamente alcuni di noi si sono messi in mutande per dire che la scuola non ci sta lasciando neanche più i vestiti”, ha commentato la studentessa Elena Turchi. Il coordinatore nazionale degli Studenti medi, Gianmarco Manfreda, ha aggiunto: “Non abbiamo ...

Contratti statali/ Rinnovo Scuola : Gilda - tutti i problemi della Manovra (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 15 novembre 2017: aumento stipendi e Rinnovo scuola, Gilda insegnanti, «tutti i problemi della Manovra», pronto lo sciopero(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 01:07:00 GMT)