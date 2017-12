Sci alpino | Coppa del Mondo 2017-2018 | Mikaela Shiffrin favorita a Lienz Moelgg e le

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Lienz. Federica Brignone fu seconda nel 2011 - Costazza vinse nel 2007 : Dopo la sosta natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte il 28 e il 29 dicembre: in Austria, a Lienz, vanno in scena due giorni dedicate alle discipline tecniche. Il 28 toccherà al gigante, mentre il 29 allo slalom speciale. Storicamente si tratta di una pista favorevole per le atlete azzurre, che in passato hanno raccolto diversi podi in terra austriaca. Le gare di Lienz si alternano annualmente con quelle di Semmering ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Maltempo a Lienz - cambia il programma! Invertiti slalom e gigante (28-29 dicembre) : Il Maltempo sta imperversando a Lienz dove le donne torneranno a gareggiare per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo la piccola sosta natalizia. Nella località austriaca sono infatti previste due gare ma gli organizzatori hanno optato per un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Confermati ...

Sci alpino - Fill davanti a tutti nella prova cronometrata di Bormio : Fill e Innerhofer ai primi due posti nella prima prova cronometrata della discesa di Bormio. Paris quinto Va in scena con un giorno di anticipo la prima prova cronometrata della discesa che torna ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Fill e Innerhofer davanti a tutti nella prima prova! : La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Bormio dopo tre anni, questa volta sono previste addirittura due gare: il 28 dicembre la Discesa libera, il giorno successivo spazio alla combinata. Santo Stefano dedicato alla prima prova cronometrata sulla mitica pista della Valtellina, anticipata per il rischio di nevicate (le previsioni meteo annunciano fiocchi per la giornata di neve). Grandissima Italia: gli azzurri tornano alla grande dalla pausa ...

Sci alpino - il grande ritorno della Stelvio di Bormio. 3 anni dopo - torna una delle piste più tecniche e difficili del mondo : “La pista Stelvio è il teatro alla Scala degli sport invernali“. Parola di Gian-Franco Kasper, presidente della Federazione Internazione di Sci. E infatti la pista Stelvio di Bormio farà il suo ritorno nella Coppa del mondo di sci alpino dopo 3 anni di assenza. È considerata unanimemente la pista più spettacolare e tecnica del mondo ed un motivo c’è. 3.186 metri di percorso con un dislivello di 987 metri ed una pendenza massima ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : torna la Stelvio! A Bormio gli azzurri a caccia del riscatto : Dopo quattro lunghi anni Bormio torna ad ospitare una discesa di Coppa del Mondo, andando a completare la lunga trasferta italiana di fine anno, cominciata in Val Gardena e poi proseguita in Alta Badia e Madonna di Campiglio. La mitica “Stelvio”, con i suoi storici passaggi come la Carcentina o il salto di San Pietro, sarà la cornice di una delle gare più belle dell’intera stagione. Grande favorito il norvegese Aksel Lund ...

Sci alpino : la discesa femminile di Val d’Isere sarà recuperata a Cortina. Flavio Roda : “La Thuile tornerà in ballo da gennaio” : La FIS ha ufficialmente comunicato che la discesa libera femminile della Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 e non disputata per l’impossibilità di svolgere le prove cronometrate nei giorni precedenti, sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo il prossimo 19 gennaio 2018. La tappa italiana sulla pista dell’Olimpia delle Tofane già prevedeva due prove veloci, una discesa e un superG: il nuovo programma, dunque, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : i precedenti dell'Italia a Bormio. Ultima vittoria firmata da Dominik Paris : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino prosegue nelle sue tappe italiane. Dopo Val Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio, è arrivato il momento di Bormio, dove saranno in programma tra giovedì e venerdì ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : l’Italia ritrova Christof Innerhofer - l’uomo dei grandi appuntamenti : Uno zero che pesa e che mette sempre più pressione. L’Italia al maschile non è ancora riuscita a rompere il tabù del primo podio stagionale in Coppa del Mondo. Nemmeno le gare in casa hanno portato fortuna agli azzurri e la speranza è quella che proprio l’ultimo appuntamento prima della fine dell’anno possa regalare la prima gioia ai nostri portacolori. Si resta sempre in Italia, in quel di Bormio, dove saranno in programma tra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : la classifica per nazioni dopo il primo scorcio di stagione. Domina l’Austria! : La Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino sta per girare la boa ed entrare nella retta che porterà alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Un terzo di stagione è stato quasi completato ma c’è ancora tanto da vivere: la Coppa entra sempre di più nel vivo perché da qui alla fine di gennaio le gare si ripeteranno senza sosta, fino all’appuntamento a cinque cerchi. Le classifiche maschile e femminile hanno due chiari Dominatori, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lienz 2017 : programma - orari e tv : L'americana vuole chiudere i conti al più presto per quanto riguarda il discorso Coppa del Mondo generale e continua a macinare record su record, non mostrando la minima intenzione di fermarsi. Se ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2017 : programma - orari e tv : Archiviato lo slalom notturno di Madonna di Campiglio, la tournée italiana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2017-2018 si concluderà la prossima settimana a Bormio . Tornerà la velocità: si inizia subito dopo Natale, con la prima prova di discesa in programma a Santo Stefano, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lienz 2017 : programma - orari e tv : Dopo la sosta natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte immediatamente con i suoi impegni. Il 28 e il 29 dicembre, mentre gli uomini saranno impegnati nelle gare di Bormio, ancora una volta in terra italiana, le donne saranno poco lontane: in Austria, a Lienz, vanno in scena due giorni dedicate alle discipline tecniche. Il 28 toccherà al gigante, mentre il 29 allo slalom speciale. Mikaela Shiffrin è l’atleta da tenere ...