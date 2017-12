Scatenato Huawei P8 Lite a dicembre | ecco l’aggiornamento B617 single SIM | problemi WiFi

: Scatenato #HuaweiP8Lite a dicembre: ecco l’aggiornamento B617 single SIM, problemi WiFi caldi - GioPao9 : Scatenato #HuaweiP8Lite a dicembre: ecco l’aggiornamento B617 single SIM, problemi WiFi caldi - OptiMagazine : Scatenato #HuaweiP8Lite a dicembre: ecco l'aggiornamento B617 single SIM, problemi WiFi… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Sono giorni importanti quelli che stiamo vivendo per quanto riguarda il cosiddettoP8. Lo smartphone lanciato sul mercato più di due anni fa, nonostante non abbia mai toccato con mano Android Nougat, riceve costantemente aggiornamenti come potrete notare oggi 27. Circa una settimana fa vi abbiamo parlato della patch B618, evidentemente concepita per le sole varianti dual SIM, mentre oggi è spuntato in Rete un aggiornamento ulteriore per chi invece si ritrova con un solo slot per la scheda.Mi riferisco alla patch, trattata da StechGuide questa mattina e, con ogni probabilità, caratterizzata dalle stesse novità trattate con il primo dei due pacchetti software ed in arrivo a bordo degli stessiP8in commercio in Italia nel corso delle prossime settimane. Esattamente come visto poco prima di Natale, l'aggiornamento in questione ha il compito di ...