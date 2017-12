sardegna banca semi

: RT @Agenzia_Italia: In Sardegna, all'orto botanico di #Cagliari, c'è una banca che conserva solo semi dal valore inestimabile - PiaZorzi : RT @Agenzia_Italia: In Sardegna, all'orto botanico di #Cagliari, c'è una banca che conserva solo semi dal valore inestimabile - Agenzia_Italia : In Sardegna, all'orto botanico di #Cagliari, c'è una banca che conserva solo semi dal valore inestimabile -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Un tesoro inestimabile, custodito in un caveau immerso nel verde di Cagliari e protetto da accurati sistemi di sicurezza: è la Banca del Germoplasma della Sardegna. Un patrimonio destinato a fruttare, o a fiorire, perché questa speciale banca custodisce e preserva oltre tremila varietà diche altrimenti, in molti casi, andrebbero a scomparire. Sono gioielli di biodiversità che fanno della struttura isolana la più importante del Mediterraneo e una delle maggiori a livello internazionale. Nei locali dell'Orto botanico, vicino alle rovine puniche e romane, si trovano i laboratori e le celle in cui vengono trattati e poi stipati i preziosi granellini. Qui trovano riparo specie endemiche minacciate, varietà autoctone e i progenitori selvatici degli attuali prodotti agricoli della Sardegna. "Proprio noi abbiamo elaborato le ...