Sant' Egidio | parte il nuovo corso della piscina comunale FOTO VIDEO

Natale - Sant'Egidio : ai pranzi con i poveri 60 mila in Italia : Roma, 26 dic. (askanews) Da Santa Maria in Trastevere, dove è cominciata questa tradizione, alle periferie africane e latinoamericane: i pranzi di Natale di Sant'Egidio hanno conosciuto quest'anno ...

Dieci pranzi e 1.200 poveri a tavola : il Natale di solidarietà della Comunità di Sant'Egidio a Napoli : Questi pranzi ci parlano di futuro, di un mondo senza fame e senza solitudine, un mondo di unione di cui c'è tanto bisogno, anche a Napoli'. 'Il Natale è un una festa di pace ed è il grande augurio ...

Palermo - 600 persone al pranzo di Natale di Sant'Egidio : Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio ha organizzato il pranzo per i meno abbienti di Palermo nella chiesa di Santa Lucia Badia del monte in via Ruggero Settimo e nella chiesa di Santa Maria di ...

Pranzo di Natale di Sant'Egidio a Santa Maria in Trastevere : c'è anche la sindaca Raggi : anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha partecipato oggi al Pranzo di Natale della Comunità di Sant' Egidio per i bisognosi nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma ( foto Cecilia ...

Sant’Egidio - una guida per i senzatetto : Natale è alle porte e insieme alle festività arrivano anche le temperature più rigide. A chi si possono rivolgere le persone che vivono in strada, dove possono trovare un pasto caldo, un tetto sotto cui ripararsi dal gelo, un amico con condividere il pranzo o la cena? Per rispondere a queste domande la Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno celebra i cinquant’anni dall’inizio della sua attività di volontariato nazionale, ...

Povertà - Sant'Egidio : ecco la guida su dove mangiare - dormire - farsi la doccia a Roma : ... è la Comunità di Sant'Egidio, storica presenza spirituale e assistenziale nel rione Romano di Trastevere ma con sedi e attività in tutto il mondo. In 253 pagine, divise in 14 sezioni, sono contenuti ...

Povertà. Sant'Egidio lancia allarme : a Roma 7.500 persone vivono in strada o in alloggi di fortuna : "Vogliamo rispondere a questa emergenza - ha spiegato il Presidente della Comunità, Marco Impagliazzo - proponendo per prima cosa al Comune di costituire un'agenzia dell'abitare che metta insieme costruttori, privati, Istituzioni, volontari e le famiglie bisognose in modo tale da rispondere rapidamente a questa emergenza grave"

Disabilità - Sant'Egidio : incrementare co-housing e inserimento nel lavoro : L'inserimento nel mondo del lavoro, che restituisce una dignità negata ed è segno di normalità, viene promosso dalla Comunità con diverse iniziative. L'esempio più famoso è quello della Trattoria ...

Sant'Egidio : tutelare la vita di un condannato è difendere la vita di tutti : Abbiamo nel mondo un traffico di droga che coinvolge 250 milioni di utilizzatori. Ci sono gli attentati suicidi. Chi chiede la pena di morte contro tutto questo, sta usando un dito per chiudere l'...

Sant'Egidio - bancarotta fraudolenta : imprenditore sconta la pena ai domiciliari : Un imprenditore di Sant'Egidio alla Vibrata è stato condannato per il fallimento di una società con sede legale a Teramo, vicenda che risale al 2009. Nelle ultime ore, nei suoi confronti, è stato ...

Migranti aggrediti a Roma - Sant'Egidio : fermare predicazione odio : Roma, 29 ott. (askanews) La Comunità di Sant'Egidio esprime 'vicinanza e solidarietà ai due cittadini stranieri, bengalese ed egiziano, vittime di un terribile agguato la notte scorsa nel cuore di ...