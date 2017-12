Sanremo | Beppe Vessicchio di nuovo escluso | Non sono io a non voler andare

: RT @paoloigna1: MA CHE SANREMO E’ SENZA BEPPE VESSICCHIO?IL DIRETTORE D’ORCHESTRA PER IL 2°ANNO NON SARA’AL F - streethawk70 : RT @paoloigna1: MA CHE SANREMO E’ SENZA BEPPE VESSICCHIO?IL DIRETTORE D’ORCHESTRA PER IL 2°ANNO NON SARA’AL F - paoloigna1 : MA CHE SANREMO E’ SENZA BEPPE VESSICCHIO?IL DIRETTORE D’ORCHESTRA PER IL 2°ANNO NON SARA’AL F - LaPietraMusic : Beppe Vessicchio, niente Sanremo anche nel 2018. Lui: 'Non sono io a non volerci andare' -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Per il secondo anno consecutivo,potrebbe non salire sul palco del Festival di.Il motivo? "Nessuno degli artisti in gara - dice- mi ha contattato".giorni, infatti, che si vocifera su una presunta assenza dida questa edizione del Festival die ora il settimanale Spy fa il punto della situazione.Intervistato dalla rivista,avrebbe così spiegato: "Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma nonrientrati nella rosa finale. Nonio a nonal Festival. Se non dovessimi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione".Nelle ultime parole disi legge un chiaro riferimento a quanto successo lo scorso anno. Dopo l'annuncio della sua assenza al Festival di Snaremo, ...